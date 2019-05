Käsipallikoondis valmistub viimasteks valikmängudeks Rootsis

Viimastes EM-valikmängudes kohtub Eesti 13. juunil Kalevi spordihallis Hollandiga ning kolm päeva hiljem Koperis Sloveeniaga. Viimane jätkab 4. alagrupis nelja vooru järel täiseduga ja kindlustas pääsme EM-finaalturniirile juba aprillis. Lätil on kuus ja Hollandil kaks silma, Eesti on seni punktita.

Dener Jaanimaa jääb eemale

Võrreldes eelmiste mängudega Läti vastu aprillis, on Eesti koondises mõned muudatused. Eemale jääb meeskonna üks liidreid Dener Jaanimaa, nagu ka Marius Aleksejev ja Kristjan Muuga. Vigastusest taastuv Mait Patrail peab samuti mänge tribüünilt jälgima, ent koosseisu lisandusid Sten Maasalu, Armis Priskus ja Markus Viitkar.

"Deneriga on keeruline olukord, nagu ikka kõrgel tasemel tegutsevate palluritega. Ta mängib klubi eest viimase liigamängu 8. juunil ning peab uue meeskonna, Meistrite liigas esineva Zaporožje Motoriga liituma juba varakult. Dener vajab käsipallist puhkust ja kuna tabeliseis on selline, siis saan sellest aru. Tulevikus on ta jälle rahvuskoondise käsutuses," kinnitas Sivertsson.