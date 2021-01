Käsipallikoondis avas EM-valiksarjas võiduarve, alistades koduväljakul Bosnia ja Hertsegoviina

Eesti meeskond suutis avapoolaja kaotuse tasa mängida 42. minutiks, mil jõuti viigini 17:17. Kui lõpuvileni jäi 13 minutit, pääses Eesti pika vaheaja järel juhtima - 19:18. 54. minutil suutsid külalised viigistada 20:20-le, ent kolm minutit hiljem juhtis Eesti kahe väravaga 23:21. Seda edu eestlased enam käest ei andnud ning avasid EM-valiksarjas võiduarve.

Kaspar Lees ja Karl Toom viskasid meie koondise parimatena võrdselt kaheksa väravat. Andris Celmins lisas neli ning Armi Pärt. Kristo Voika ja Karl Roosna kaks tabamust.

Järgmine valikmäng on Eestil juba pühapäeval, kui Bosnia ja Hertsegoviinaga mängitakse võõrsil.

Teises tänases meie alagrupi mängus alistas Saksamaa Austria 36:27. Täiseduga jätkavatel sakslastel on nüüd liidrina 6 punkti, Austrial (peetud kaks mängu) ja Eestil on kaks silma, Bosnial on punktiarve avamata.

Eesti oli valiktsüklit alustanud kahe kaotusega, jäädes võõrsil alla Austriale ja kodus Saksamaale.

Nagu novembris Austria ja Saksamaaga, ei saanud nüüdki meie koondist aidata Mait Patrail, Dener Jaanimaa, Jürgen Rooba ja Hendrik Varul. Vigastatud olid Henri Sillaste ja Alfred Timmo ning eemale jäi ka Ott Varik. Samas lisandusid välisklubidest Karl Roosna, Robin Oberg ja Martin Grištšuk ning kaks Põlva Serviti pallurit – Otto Karl Kont ja debütant Jürgen Lepasson.