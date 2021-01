"Käsipallikooli" legendaarne õpetaja Ülo Kurig sai Kultuurkapitali aastapreemia

Praegusel Eesti Käsipalliliidu juhatuse liikmel Vahur Vetevoolul on oma meenutus: "Tänaseni on meeles, kuidas saavutasin 15-aastaselt Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel kaugushüppes viienda koha. Teine ere mälestus on muidugi koolide MM-ist käsipallis, kui kooli koondisega Iisraelist neljanda kohaga naasime."

Pole pehmelt öeldes just tavaline, et ühe kooli vilistlased võtaks mõnel alal ette Eesti koondise. Aga just seda 54. keskkool Kurigu eestvedamisel tegi – esmalt 1995. aastal ja siis kümme aastat hiljem kohtuti kooli aastapäeva tähistades Eesti käsipallikoondisega. Esimesel korral saadi rahvusmeeskonnast jagu, teisel puhul kaotati napilt.

"Olin siis lepinguga Ateena AEK-iga seotud, ent sain klubiga kokkuleppe ning vilistlaste toetuse abil lendasin Kreekast mängule. Sündmus oli minu jaoks tähtis ja väga emotsionaalne – ikkagi kooli koondisega Eesti rahvusmeeskonna vastu esineda," meenutas praegune Eesti koondise abitreener Martin Noodla veerandsada aastat tagasi toimunut.

Ülo Kurig avaldas väiksemat või suuremat mõju kõigi koolis õppinud käsipallurite karjäärile. Tema roll tuhandete laste õpetamise, arendamise ja inimeseks kasvamise juures on aga hindamatu. Eesti Käsipalliliit toetas uhkusega Kurigu esitamist Kultuurkapitali aastapreemiale ning õnnitleb legendaarset õpetajat.