Käsipalli meistriliigas jätkub heitlus play-offi kohtade ja asetuste nimel

Kolm vooru enne lõppu on pinget veel küllaga. Tugevamal vaheturniiril on Põlva Servitil ja Kehral võrdselt 29 punkti, HC Tallinn jääb maha viie silmaga ehk pühapäeval vajatakse võitu, et hoida elus lootused otse poolfinaalipääsust. B-vaheturniiril toimub heitluses kuuendale kohale ja veerandfinaali jõudmisele kaks väga olulist mängu.

Martin Noodla: seadsime endale nahaalse eesmärgi

Kolmapäeval sõidab tabeli viimane HC Viimsi/Tööriistamarket külla Aruküla/Audentesele. Punkte on meeskondadel vastavalt kuus ja kümme ehk viimsilaste jaoks on tegu "ellujäämismänguga". Viimati said omavahelises kohtumises 27:21 võõrsilvõidu arukülalased, põhiturniiril võitsid mõlemad tiimid kodumängu.

"Oleme saanud kolm võitu järjest ja seadnud endale nahaalse eesmärgi läbida vaheturniir kaotuseta," põrutas Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla. "Usun, et füüsilise poole taha ei jää midagi, loodetavasti pole võiduseeria poistele pähe hakanud. Me pole kunagi sellises olukorras varem olnud ja loodan, et reaktsioon on positiivne."

Erinevalt paljudest meeskondadest on Aruküla/Audentes just meistriliiga otsustavaks etapiks saanud kõik pallurid rivvi, viimasena paranes vigastusest Markus Kask. "Treenerile positiivses mõttes halb seis, sest mõnele kohale on lausa kolm võrdväärset meest ja kõiki ei saa platsile saata. Aga konkurents viib edasi," lisas Noodla.

"Omamoodi ellujäämismäng, aga tegelikult tahaks lihtsalt viimases kolmes kohtumises paremat käsipalli näidata kui seni," sõnas viimsilaste juhendaja Jarno Nurm. "Arukülas saab kindlasti otsustavaks väravavahtide lahing – meil on kaks head kollkiprit ja vastastel Siim Normak, kes viimastes mängudes väga heas hoos."