Käsipalli meistriliigas hakkab finalistide selgitamine

"Veerandfinaalmängud tulid üllatavaltki lihtsalt, võibolla oli Tapa pika hooaja lõpus väsinud või siis olime meie nii head. Eks tapalaste varasemad head esitused sundisid meid ka kokku võtma, aga poolfinaalid annavad hetkeseisust muidugi parema pildi," sõnas Jüri Lepp, kelle juhendatav HC Tallinn alistas veerandfinaalis SK Tapa 39:16 ja 38:15.

"Hetkel tundub, et Türgi-laager läks täkkesse ja oleme heas hoos. Negatiivse poole pealt puudub meil endiselt Rainer Kelk. Vastas on hästi kokkumänginud Kehra, kelle vastu viimastes mängudes lasime kohtumise lõpud käest ja kaotasime. Peame tööd tegema, et nende 5-1 kaitset murda, mis kõvasti peavalu valmistas," vihjas Lepp.

Kalmer Musting: uus ja kummaline olukord

Kahe Põlva meeskonna vastasseisus kannab soosikumantlit loomulikult tiitlikaitsja Serviti. Põhihooajal jäi Coop hätta vastase rünnakute pidurdamisega, nii lubati Servitil kolmel korral visata 33 väravat ja ühel puhul üks enamgi. Kõige tasavägisem kohtumine toimus veebruari viimasel päeval, kui Coop võitis poolaja 17:16, aga kaotas mängu 31:34.

"Eks see olukord ole minu jaokski uus ja kummaline, et hooaja lõpp selliseks kujuneb. Esmalt istun poolfinaalseerias Coopi pingil ja siis tuleb medalimängudeks end kahe meeskonna vahel jagada. Tihe graafik ja lihtne ei saa olema, aga saame hakkama," lausus nii Servitit kui Coopi treeniv Kalmer Musting.

"Coop tegi väga head veerandfinaalmängud Viljandi vastu, ütleks et teise poolaasta parimad esitused. Vigastustest oleme lahti, sisekliima on hea ja poisid on treeninud tõsiselt. Muidugi pole Coop soosik, aga Servitil pole kolm nädalat mänge olnud, nii et näis, kuidas lõppetapi ettevalmistus sujus," siirdus Musting meistermeeskonna tegemiste juurde.

"Poolfinaalide tähtsaim ülesanne – lisaks finaalipääsule muidugi – saab olema õige rotatsiooni leidmine. Mõnele positsioonile on mitmeid erinevaid valikuid ja peame leidma need, kes sobivad või paremas vormis on. Kristjan Muuga on paranemas, aga pallitreeningutega veel liitunud pole," vihjas peatreener meeskonna kapteni vigastusele.

Meistriliiga poolfinaalide täielik kalender:

26.04. 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – HC Tallinn

27.04. 19:00 Põlva Serviti – Põlva Coop

29.04. 19:00 HC Tallinn – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

30.04. 19:00 Põlva Coop – Põlva Serviti

02.05. 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – HC Tallinn

03.05. 19:00 Põlva Serviti – Põlva Coop

Vajadusel:

05.05. 19:00 HC Tallinn – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

06.05. 19:00 Põlva Coop – Põlva Serviti

08.05. 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – HC Tallinn

09.05. 19:00 Põlva Serviti – Põlva Coop