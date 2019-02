Käsipalli meistriliigas algavad vaheturniirid

"Kaks nädalat tagasi Viljandi mitte ei alistanud meid, vaid andsime ise neile võiduvõtmed," hindas SK Tapa juhendaja Elmu Koppelmann. "Mitmete noorte suhtumine ja pingutusoskus polnud tasemel ning see peab paranema! Kaitses saime veel hakkama, mida näitab ka mänguskoor, aga rünnakul mitte."

Koppelmann kinnitas, et meeskonna miinimumeesmärgiks on kuues koht: "Veerandfinaali tahaks sel hooajal jõuda ja selle nimel hakkame võitlema. Viljandi on muidugi matemaatiliselt püütav, aga väga reaalne see võimalus siiski pole. Mõtleme sellele kindlasti, sest süües kasvab isu ja eesmärgid peavad kõrged olema."

B-vaheturniiri teine kohtumine peetakse neljapäeval, mil HC Viimsi/Tööriistamarketile sõidab külla Aruküla/Audentes. Kahe meeskonna vahe tabelis on vaid kaks punkti ning mõlemad võitsid põhiturniiril omavahelise kodumängu - vastavalt arukülalased oktoobri viimasel päeval 25:21 ja Viimsi 31. jaanuaril 22:21. Huvitaval kombel on need võidud ka viimased, mis tiimid sel hooajal saanud.

Liider Kehra võõrustab laupäeval Tallinnat

A-vaheturniir algab neljapäeval Põlva-sisese lahinguga, kui vastamisi lähevad Serviti ja Coop. Tiitlikaitsja pole oma duubelmeeskonnale kahe hooaja jooksul kordagi alla jäänud, tänavused põhiturniiri võidunumbrid olid 33:21 ja 35:22. Serviti on 2019. aastal erinevate sarjade peale võitnud kümme mängu 11-st.

Avavooru põnevuslahing toimub aga laupäeval kui HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võtab kodusaalis vastu HC Tallinna. Viimasel kahel hooajal on meeskonnad kohtunud neli korda ja alati lõppes mäng kodumeeskonna võiduga. Tänavu oli Kehra kodus parem 28:23 ning kuu aega tagasi võttis Tallinn 29:25 võidu.

"Mitte et ükski kohtumine meistriliigas väheoluline oleks, aga nüüd on jäänud vaid tähtsad mängud," lausus kehralaste peatreener Kaupo Liiva. "Tahaks vaheturniiri esikohal lõpetada ja play-offiks koduväljakueelise saada. Selles suhtes on kohe avamäng ülitähtis, sest võidu korral saaks Tallinnaga vahet kasvatada."

Kehra pidi pühapäeval Balti liigas olude sunnil teisel poolajal väravasuule saatma Indrek Normaku. "Kristian Käbi vigastas põlve, aga loodetavasti mitte tõsiselt ja Mikk Aasmaa on haige, aga ehk on laupäevaks seis parem. Balti liigast saime vähemalt laupäeval hea emotsiooni ja sarnast võitlejamentaliteeti sooviks edaspidi pidevalt näha," lisas Liiva.

Vigastused räsivad ka HC Tallinnat. "Õnneks on laupäevani aega, vaatame, kes tervenevad. Oleme siiski võtnud seisukoha, et kes sada protsenti terve pole, platsile ei jookse. Panused on vaheturniiril kõrged ja kogu esikolmik rihib esimest kohta, aga riske me ei võta. Avamäng Kehraga saab olema väga oluline, sest kaotus jätaks meid juba viie punkti kaugusele," arutles Tallinna peatreener Jüri Lepp.

Meistriliiga tabelid:

Meistriliiga 15. vooru mängud:

27.02. 19:00 Viljandi HC - SK Tapa

28.02. 19:00 Põlva Serviti - Põlva Coop

28.02. 19:00 HC Viimsi/Tööriistamarket - Aruküla/Audentes

02.03. 16:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - HC Tallinn