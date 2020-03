Käsipalli meistriliiga: veebruarikuu parimaks valiti Vladislav Naumenko

Veebruaris hääletasid vastasmeeskondade peatreenerid Naumenko kõigis kolmes kohtumises Kehra parimaks ja nii kogus ukrainlane maksimaalsed 30 punkti. Talle järgnesid SK Tapa väravavaht Mikola Naum 26, viljandlane Kristo Järve 20 ning Martin Kalvet Aruküla/Audentesest ja Rait Ageni SK Tapast 16 punktiga.

Kehra kaotas veebruaris võõrsil Põlva Servitile 23:34, kuid alistas siis kodus nii HC Tallinna 25:24 kui Aruküla/Audentese 35:26. Lisaks oli Naumenkol suur roll kehralaste edasipääsus Balti liiga veerandfinaali, kui eelmisel kuul oldi üle HC Tallinnast ja Kaunase Granitas-Karysist ning tehti viik Vilniuse VHC Šviesaga.

"Väga meeldiv oli kuu parima auhinda saada. See tähendab, et inimestele läheb minu mäng ja esitused korda ning seda hinnatakse. Aga loomulikult pole see karikas ainult mulle, vaid tõestab, et oleme Kehraga midagi õigesti teinud. Oma osa on kõigil meeskonnakaaslastel, treeneritel ja meie fännidel," sõnas Naumenko.

"Meil oli päris raske, aga samas ka edukas veebruar. Veidike jääb kripeldama viimane viik Šviesaga Balti liigas, kus vajanuksime veel üht väravat. Tähtsam siiski, et me ei kaotanud ja suutsime koduseeriat jätkata. Meil on Kehras suurepärased poolehoidjad, kes saali täidavad ja meid toetavad," saatis 29-aastane ukrainlane kiidusõnad fännidele.