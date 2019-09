Käsipalli meistriliiga teine voor viib vastamisi mullused finalistid

Maikuised finaalivastased lähenevad kolmapäevasele mängule vägagi erinevate seeriate pealt. Serviti on juba 18 liigavõitu järjest ning 2019. aastal pole kaotusekibedust tuntudki. Tallinnal on reas neli kaotust, sealhulgas siis mullune finaalseeria, mis kuulus Servitile mängudega 3:0.

Serviti täiskoosseisus, Tallinn pika puudujate nimekirjaga

"Eurosari sai meie jaoks läbi, avavoorus oli veidi lihtsam vastane, aga nüüd läheb tõsisemaks. Esmalt Tallinn ja Kehra, siis kaks tugevat mängu Balti liigas ning siis Viljandi – need kolm nädalat ja viis mängu tuleb maksimaalselt ära kasutada. Pärast seda saab sama pika aja treenida, sest karikaringis oleme vabad," lausus Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Tallinn kaotas Tapale eelmisel nädalal ja tean nende koosseisuprobleemidest, ent me üritame keskenduda oma asjadele ja oma mängule. Positiivne on, et kõik pallurid on terved ja sõidame pealinna täiskoosseisus," lisas Musting, kes on Serviti juhendanud viimasel kahe hooaja 17 mängus HC Tallinna vastu 15 korda võidule.