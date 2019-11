Käsipalli meistriliiga: seitsmenda vooru tippmängus kohtuvad mullused finalistid

Kuue vooru järel jätkab tabeliliidrina tiitlikaitsja Serviti, kel kümme punkti. Kahe silmaga jäävad maha Kehra ja Tallinn ning viiega Viljandi ja Tapa. Aruküla/Audentes on seni punktita. Snaiprite pingerea tippu kerkis eelmises voorus tosin tabamust kirja saanud Tallinna mängujuht Kaspar Lees, kel visatud 40 väravat.

Servitil ja Tallinnal algab ülitihe mängudekuu

Kahe eelmise hooajaga erinevates sarjades HC Tallinna 15 korda alistanud Põlva Serviti kaotas mullu põhirivaalile kahel puhul – korra liigamängus võõrsil ja valusalt kodusaalis peetud karikafinaalis. Enam kui kaks kuud tagasi peetud teises voorus jäädi Tallinnale 22:27 alla.

"Nüüd algab tõsisem mängudeperiood, kus pisut enam kui kolme nädala sees on meil kaheksa mängu kolmes erinevas sarjas. Tuleb võtta mäng mängu haaval ja toime tulla. Mitmel mängijal on pisivigastused, aga sellel teemal halada pole mõtet. Eks ole näha, keda ja milliseks kohtumiseks me mängukorda saame," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Septembris saime Tallinna käest selge kaotuse, põnev näha, mis seis on kaks kuud hiljem. Kindlasti tuleb huvitav vastasseis, sest mõlemad meeskonnad tahavad mängida kiiret käsipalli. Püüame rõhuda oma tugevustele, millest üks on hea kaitse ja kodupublikule rõõmu valmistada," kinnitas Musting.