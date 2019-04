Käsipalli meistriliiga: Põlva Coop lülitas mulluse pronksmedalisti konkurentsist

Viimati jäi Viljandi Eesti meistrivõistlustel nelja parema seast välja 2007. aastal! 11 hooajaga ühe hõbeda ja viis pronksi võitnud meeskonna viimaste aastate mängijate kadu on siiski jälje jätnud, sest ainuüksi välismaale on siirdunud põhikoosseisujagu pallureid. Tulevik ei ole siiski tume, sest näiteks noormeeste B-klassi meistrikulla võitsid just Koksi hoolealused.