Käsipalli meistriliiga põhiturniiri viimane ring algab põnevast seisust

Marko Koks: kõik seeriad lõpevad mingil hetkel

Viimase ringi esimene voor lõpeb neljapäeval, kus tänavu kõigi sarjade peale kodusaalis võitmatu HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võõrustab Viljandi HC-d. Viis varasemat tänavust vastasseisu on pakkunud põnevaid lahinguid, sest avavoorus said mulgid kodus võidu ning Balti liigas tehti korra viik. Kolm kohtumist lõppesid kehralaste eduga.

"Pühapäeval ootab meid ees Balti liiga veerandfinaal Riihimäe Cocksiga, nii et kindlasti üritan võimalikult palju vahetada ja koormust jagada. Ka hiljutise mängupausi ajal pühendasime rohkem aega taastumisele ja teistsugustele treeningutele, kui pallisaalis harjutamisele," sõnas kehralaste peatreener Mart Raudsepp.

"Servitist oleme hetkel nelja punktiga maas ja kuigi seda ei tundu palju, siis on siiski vähetõenäoline, et põlvalased nii palju libastuvad. Seega pigem mõtleme ikka teise koha püüdmisele," hindas Raudsepp oma meeskonna võimalusi realistlikult.

"Väike paus tuli kasuks, sest meie laatsaret tühjenes veidi. Aleksander Pertelson tegi juba A-klassis kaasa ja Volodimir Maslak on treeningutele naasnud. Aga tapma me kedagi ei hakka ja jagame koormust ettevaatlikult. Viimastes mängudes oleme stabiilsemalt esinenud kui varem ja loodan, et see jätkub," lahkas Viljandi peatreener Marko Koks.

"Kehra koduvorm on muidugi muljetavaldav, aga kõik seeriad lõpevad mingil hetkel. Ma ei saa lubada, et see just neljapäeval juhtub, aga selle vastu midagi poleks. Meilgi on punkte vaja, Tapaga käib tihe heitlus neljandale kohale. Kodumäng Tapaga on küll ees, aga vahet pole, kust punktilisa teenida," lisas Koks.

Meistriliiga 16. voor:

04.03. 19:00 Põlva Serviti – Aruküla/Audentes

04.03. 19:00 HC Tallinn – SK Tapa

05.03. 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Viljandi HC