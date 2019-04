Käsipalli meistriliiga märtsikuu parima mängija tiitli jagasid kaks Mihklit

Igal meistriliiga kohtumisel vastasmeeskonna mängijaid hindavate peatreenerite hääletusel kogusid Lõpp ja Vaher 32 punkti. Napilt jäid maha veebruarikuus parima auhinna näpsanud SK Tapa väravavaht Mikola Naum, kes sai 30 silma ning võrdselt 26 punkti teeninud Sergei Glinka (HC Tallinn) ja Tõnis Kase (Põlva Coop).

Viljandi HC sai märtsis kaks võitu ja kaks kaotust ning kindlustas B-vaheturniiri võidu ehk viienda koha juba enne viimast vooru. Alles 16-aastane Lõpp viskas neis mängudes 16 väravat ja mahtus iga kord vastaste peatreeneri poolt hinnatava kahe parema hulka. Kokku on esimest hooaega kõrgliigas mängiva noormehe arvel tänavu 49 tabamust.

"Algul ehmatas ikka meistriliiga tempo ja mänguklass päris ära," tunnistas Lõpp. "Aga siis harjusin ja mida aeg edasi, seda paremini hakkasin end tundma. Kuu parima auhind tuli muidugi üllatusena, ent peab tunnistama, et märtsis läks vorm tõesti ülesmäge ja tundsin ise ka, et mängin paremini."

Lõpp kogub tänavusel hooajal meeletud mänguminutid, sest lisaks meistriliigale mängib ta esiliigas ning noormeeste A- ja B-klassis Viljandi Spordikooli eest. "Koormus on päris suur ja vahepeal tunnen, et jaks saab otsa. Raskest hetkest tuleb üle olla ja õnneks on motivatsioon kõrgel ning meeskonnakaaslased aitavad alati," sõnas Lõpp.