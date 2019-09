Käsipalli meistriliiga: kolmas voor toob hooaja esimese El Clasico

Serviti ja Kehra on ainuüksi viimase kahe hooajaga erinevates sarjades kohtunud 18 korda – kahe viigi juures on võite vastavalt 14 ja kaks. Mullu jäi Serviti meistriliiga põhiturniiril kehralaste vastu miinusesse, sest võõrsil tehti viik ja kodus kaotati. Kevadisel vaheturniiril oli 14-kordne Eesti meister Serviti mõlemas mängus 11-kordsest tšempionist parem.

Kehra peatreener: küllap on põlvalased vihaseks aetud



"Võiduarve saime eelmisel nädalal avatud küllaltki jõulises mängus Tapa vastu. Et avavoorus olime Viljandis liiga pehmed, siis oligi sellist agressiivsust meile vaja. Uutest meestest tegi väravavaht Viktor Nikolajev oma töö ära, aga mängujuht Vladislav Naumenko sai kahjuks varakult punase. Sisseelamiseks kulub neil veel aega," arutles kehralaste juhendaja Mart Raudsepp.

"Servitil on kaotus all ja meile see kindlasti kasulik pole, küllap on põlvalased vihaseks aetud. Meil levib just nooremate meeste seas mingi viirus, peab sügisilmadega ettevaatlik olema, sest ees seisab nädalaga neli mängu. Lisaks tunneme eriti kaitses puudust Indrek Normakust, kes veel paar nädalat eemal," lisas meistriliiga noorim peatreener.

"Ega seisu üle kiita saa, kui oleme neljast ametlikust mängust kolm kaotanud. Mängupilt on kõikuv ja õige koosseisu leidmine keeruline. Võibolla olen liiga palju katsetanud ja kõigile mänguaja andmisega segadust tekitanud," analüüsis Serviti kogenud peatreener Kalmer Musting.