Käsipalli meistriliiga avavoorus kohtuvad tunamullused finalistid

HC Tallase süsteemi kuuluv ja mullu esiliigas pallinud Raasiku/Mistra võistkond ühines Aruküla/Audentesega ning selle juhendajana naaseb kõrgemasse seltskonda HC Kehra 11 korda Eesti meistriks viinud Jüri Lepp. Nimemuutuse elas üle ka teine HC Tallase võistkond, sest tunamullune hõbe mängib sel hooajal meistriliigas lihtsalt Tallinna nime all.

Jüri Lepp: töötahe on meeskonnas hea, aga ühtesulandumine võtab aega

Tänavusel hooajal on Balti ja Eesti liigad osaliselt ühendatud. Nelja mõlemas sarjas osaleva meeskonna ettemääratud omavahelised kohtumised Balti liigas lähevad ka koduste meistrivõistluste arvesse. Nii on kaks nädalat tagasi peetud mängude põhjal Eesti liiga hetkeseis järgmine: Serviti 4, Kehra ja Viljandi 2, Tapa 0 punkti ning Tallinn ja Raasiku/Mistra pole veel mänginud.

Pitseri vajutab meistrivõistluste ametlikule algusele muidugi koroonapandeemia. "Järgime mängude korraldusel kõiki värskelt Eesti Olümpiakomitee poolt viiruseleviku tõkestamiseks kehtestatud reegleid. Sportlaste, korraldava klubi inimeste ja fännide tervis on kõige tähtsam," kinnitas Eesti Käsipalliliidu peasekretär Pirje Orasson.

Raasiku/Mistra alustab võõrsil Viljandi HC vastu, kes Balti liiga esimeses mängus alistus võõrsil HC Kehra/Horizon Pulp&Paperile, ent oli siis kodusaalis 29:28 parem SK Tapa/N.R. Energy'st. Pealinna ja Aruküla noorte kõrval toovad debütandi ridadesse kogemust ekskoondislased Sten Toomla ja Taavi Tibar.

"Oleme saanud kõvasti trenni teha ja töötahe on väga hea, aga eks pallurite sulandumine hästi kokkumängivaks meeskonnaks võtab veel aega. Meil on palju noori, aga tasub silmas pidada, et näiteks Aruküla poisid on juba mitu aastat meistriliigas tegutsenud," sõnas Raasiku/Mistra peatreener Jüri Lepp.

"Keskmine tase liigas on kindlasti tõusnud ja küllap esimesed mängud näitavad, kas kolm tippklubi on sammu edasi teinud. Igal juhul ootan põnevat hooaega ja palju tasavägiseid mänge. Eesmärki ei saa kuidagi sättida allapoole kohast esinelikus – küllap ei tee seda ükski tiim," arvas aastase vaheaja järel meistriliigasse naasev Lepp.

Tallinn alustab kodus Serviti vastu

Neljapäeval jätkub liiga Tapal, kus kohaliku spordiklubi meeskond võõrustab Kehrat. Viimasel kolmel hooajal on kõik seitse omavahelist mängu lõppenud kehralaste võiduga. Viimati kohtuti jaanuari lõpul, siis oli Kehra kodus 23:18 parem ning lähemale kui viis väravat polegi tapalased mainitud seitsme kohtumise jooksul saanud.

Tunamullune Eesti karikavõitja ja meistrivõistluste hõbe Tallinn teeb tänavuse ametliku avamängu Kalevi spordihallis, kuhu reedel saabub külla Serviti. Ehkki viimasel kolmel hooajal on põlvalased kõigis sarjades saanud 17 võitu pealinlaste nelja vastu, on viimase nelja kohtumise seis 2:2. Jaanuarikuise põnevuslahingu Kalevi hallis võitis Tallinn 24:23.

"Keeruline aasta on igatpidi käimas, ka meie meeskonnas. Robin Oberg siirdus Rootsi ja tagaliinist lahkusid veel Marko Slastinovski ja Sten Toomla. Mitmete mängijatega käivad läbirääkimised ning eriti paremsisemise positsioonile vajame täiendust. Servitil on mitu turniiri ja mängu peetud, seega pean põlvalasi soosikuteks," sõnas Tallinna peatreener Risto Lepp.

"Meil on küll mängupraktikat, aga tänu sellele on Tallinnal videomaterjali, meil aga nii-öelda tühi plaat," kontreeris Serviti juhendaja Kalmer Musting. "Meie bilanss Kalevi spordihallis pole kõige parem, seega lihtsat mängu ei oota. Henri Sillaste on endiselt audis, kuid positiivse uudisena on ta kargud kõrvale pannud ja lisaks sai värskelt teistkordselt isaks."