Käsipalli meistriliiga: Aruküla/Audentes jätkab võidulainel, Serviti liidrina

Arukülas alustas kodumeeskond peatreener Martin Noodla "nahaalse eesmärgi" ehk vaheturniiri võitudega läbimise püüdmist võimsalt. Rauno Kopli viskas kaks väravat, Rasmus Varik ja Martin Kalvet lisasid ühe ning kuuendaks minutiks juhiti 4:0. Vahe kasvas veelgi, kui 10. minutil tegi Karl Martin Kiis 7:1.

Viimsil läks aega pea 11 minutit, et visata esimene värav mängust, kui täpne oli Aleksander Oganezov. Aruküla/Audentese turvaline edu püsis, viimsilased said korraks vahe kolmele, ent siis eksiti kahel korral karistusvisetel ning võõrustajad olid uuesti 15:9 ees. Poolaja lõpp oli Viimsil tugev ja Mihkel Vaheri tabamus tõi tabloole numbrid 17:14.

Külalised väljusid riietusruumist isukamalt ning viie minuti möödudes saabus pärast Kert Liinati ja Vaheri täpseid viskeid viik 19:19. Vigastuspausilt naasnud Markus Kask tabas kohe kaks korda järjest ja mingi perioodi vältel vastasidki arukülalased igale Viimsi väravale kahega. Nii juhiti 42. minutil 26:21.

Viimsi võitles korralikult, Oganezovi ja Vaheri väravate järel alustati viimast viit minutit seisul 30:28, aga Aruküla/Audentes sai neljanda järjestikuse võidu tulemusega 32:29. Kopli viskas võitjate kasuks kaheksa ja Kalvet kuus väravat, kaotajate poolel tabas Vaher üheksa, Liinat, Oganezov ja Andre Sild neli korda.