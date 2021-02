Käsipalli meeste meistriliigas algab põhiturniiri viimane ring

Poolfinaali pääsevad neli meeskonda on praktiliselt selgunud, sest seitsme punktiga SK Tapal on vaid teoreetiline võimalus esinelikusse pääseda. Selleks tuleks järelejäänud viis mängu võita ning loota, et üks 17 punktiga kolmikust – Tallinn, Kehra ja Viljandi – kaotab viimases ringis kõik kohtumised.

Arukülas Viljandit võõrustav Raasiku/Mistra on vastasele tänavu seni kolmel korral alla jäänud. Just kodusaalis hakati mulkidele kõvasti vastu ning kaotati vaid 21:24. Vastamisi oldi ka nädal tagasi, siis jäi Viljandi 32:23 peale. Raasikul on tabelis kaks punkti, ent võimalus Tapat ehk viiendat kohta püüda.

Vabariigi aastapäeval kohtuvad Serviti ja Tallinn, kel tänavu peetud kaks omavahelist kohtumist. Mõlemas mängus hoidsid värskelt eurosarja veerandfinaali edenenud põlvalased vastase alla 20 värava ning said 23:19 ja 29:19 võidud.

"Tallinn on pärast aastavahetust selgelt juurde pannud ning tunduvad väga heas hoos. Meie viimased nädalad kulusid puhtalt eurosarjale. Koduliiga tabeliseis muidugi lubas ka seda teha, aga nüüd tuleb keskenduda Tallinna-mängule," rõhutas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Meil on 21 mängijat ning mitmed eurosarjas tribüünile jäänud kibelevad mänguminutite järele. Seega ilmselt vangerdame veidi koosseisuga ja saame seeläbi platsile vägagi motiveeritud pallurid," sõnas Musting.

"Ma ei usu, et Servitil meie vastu motivatsiooniprobleeme saab olema. Pigem tulevad nad hea emotsiooniga pärast euroedu ja jalga gaasipedaalilt ei tõsta. Serviti mängis Saratovi vastu väga hästi ja meil oli Eesti klubi ajaloolise edu üle väga hea meel," kinnitas Tallinna peatreener Risto Lepp.

"Lähme viimases põhiturniiri ringis iga punkti eest võitlema ja õnneks on meil seis päris hea. Sügisel osalesime mitmes sarjas ja mängukvaliteet kannatas. Nüüd oleme saanud korralikult treenida ja rütmiga üks mäng nädalas on tulemusedki paranenud," hindas 2021. aastal kaotuseta Tallinna juhendaja.

Järgmised mängud Eesti meistriliigas:

23.02. 19:00 Raasiku/Mistra – Viljandi HC

24.02. 19:00 Põlva Serviti – Tallinn