Käsipalli finaalseeria: mängujuhid Laast ja Tšezlov peavad kogemusi oma rollis oluliseks

Avamängus Põlvas oli Serviti parem 28:17 ja pühapäeval Tallinnas 35:27. Mängujuhid omavad alati suurt rolli ja nii ka käimasolevas finaalseerias, ehkki veidi vastuoluliselt. Anatoli Tšezlov on suurepäraselt juhtinud Serviti mängumasinat, kuid HC Tallinna eest poolfinaalseerias hiilanud Uku-Tanel Laast vaevleb vigastuse küüsis.

Uku-Tanel Laast: mängutarkus kuhjub aastatega

Tänavu juba 112 liigaväravat visanud Laast liitus HC Tallinnaga lõppeva hooaja eel pärast poolikuks jäänud aastat HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi ridades. Siili Palliklubi kasvandik tuli Kehraga kahekordseks Eesti meistriks ja kolmekordseks karikavõitjaks ning lisas detsembris Tallinna mängujuhina auhinnakappi neljanda Eesti karika.

"Kahjuks sain viimases poolfinaalmängus Kehra vastu vigastada ja pole tänaseni päris sajaprotsendiliselt valmis. Raske on kõrvalt vaadata, sest mõtetega oled ju platsil. Serviti on meid esimestes mängudes üle jooksnud oma poolkiirete ja kiirrünnakutega ning saanud lihtsaid väravaid," analüüsis teises finaalkohtumises kolm väravat visanud Laast.

"Minu puudumisel on Risto Lepp siiski väga hästi tagaliini keskel hakkama saanud. Eks mängujuhid olegi ju tavaliselt kogenud, sest tarkus kuhjub aastatega ja see on mängujuhi jaoks kriitilise tähtsusega. Meil on tiimis küllalt noored pallurid ning neid tuleb suunata ja motiveerida," lahkas 27-aastane ekskoondislane.