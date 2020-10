Käsipalli esiliigas alustab üheksa meeskonda, Valga naaseb kaardile

Kuigi tegemist on tugevuselt teise sarjaga, siis osalejate hulgas on mitmeid tituleeritud meeskondi. HC Viimsi võitis Eesti meistrikulla 1997. aastal, Tallinna Oskar on viiekordne medalist ja kahekordne Eesti karikavõitja. HC Tallas võitis oma nime all Eesti kõrgliigas pronksi 2004 ning täiskasvanute sarja naasval Valga käsipallil on ette näidata taasiseseisvumisjärgne esimene meistrikuld Maret-Spordi nime all.

Valga Kävali treener: poisid on tahtmist täis

Üheksa osalevat võistkonda on: Põlva/Arcwood, Tallinna Oskar, Tartu Ülikool, HC Tallas/Tallinna Spordikool, Põlva Coop, HC Tallinn 2, HC Kehra/Primend, HC Viimsi/Tööriistamarket ja Valga Käval. Viimane naaseb täiskasvanute liigadesse pärast viieaastast eemalolekut.

"Mõte hakkas siin suvel vaikselt idanema. Kolisin ise kodulinna tagasi ja Andris Uibo pakkus, et hakkaksin asja vedama. Kui algul saime kümmekond nime paberile ja olime valmis vastu võtma Jüri Lepa pakkumise pealinnast abijõude kasutada, siis lõpuks tuli kokku 21-liikmeline koosseis," selgitas Kävali peatreener Veiko Luik meeskonna naasmislugu.

Käval esindas viimati Valgat meistriliigas hooajal 2014/15, kui põhiturniiril saadi viies koht. Aasta varem võideti tänase koondislase Andris Celminši 224 värava toel esiliiga, meeskonda kuulusid toona ka Veiko ja Lauri Luik ning Ingmar Kasuk, kes nüüdki moodustavad Kävali kogenuma osa. Luik mängis ise vahepeal Viljandis ja HC Tallinnas, Kasuk esindas Kehrat.

"Valgas on andekaid pallureid peale kasvamas ning meie eesmärk on olla eeskujuks, et noored näeksid, kuhu võimalik pürgida. Poisid on tahtmist täis ja kuigi hetkel ei oska tulemuslikult midagi oodata, siis ambitsiooni meil jagub. Tähtis on, et mänguisu jääks alles ja kõik naudiksid käsipalli – siis võib mõne aasta pärast näiteks finaalturniiri eesmärgiks seada," arvas Luik.

Põlva/Arcwood läheb hooajale vastu ülipika kaotuseta seeriaga

Viimati lõpetatud esiliiga hooaja ehk 2018/19 võitis Põlva/Arcwood ning ka märtsis juhtis tiitlikaitsja põhiturniiri. Viimati maitses Põlva/Arcwood kaotusekibedust 2018. aasta kevadel, kui esiliiga poolfinaalis HC Tallinn 2 vastu ühe väravaga alla jäädi. Sealtpeale on kaotuseta püsitud juba 30 kohtumist järjest.