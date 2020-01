Käsipalli EM-I finaalturniiri eelvaade: Taani läheb rekordiraamatuid ümber kirjutama ja meie oma mees selle kõige keskel

Ka Eestil on teatud mõttes oma mees kohal, kui Urmo Sitsi on EHF-i delegaadina turniiril õigust mõistmas. Järgnevalt tutvustamegi võistluste favoriite ning vaatame peale, millised on kohtunike trendid tulevate nädalate jooksul.

Võistkonnad on jagatud kuute neljaliikmelisse alagruppi, kust igast grupist saab edasi järgmisesse ringi kaks tiimi. Tiitlikaitsja Hispaania alagrupist leiame ka turniiril esmakordselt osalevad Hollandi ja meie lõunanaabrid lätlased. Läti koondise, kelle koosseisus pallib HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi ridades mängiv Uvis Strazdinš, edasipääsemine tuleb aga olema väga keeruline, kuna lisaks eelmainituile kuuleb nende gruppi nelja aasta tagune Euroopa meister Saksamaa.

"Õppeprotsess finaalturniiril õigust mõistvate inimeste jaoks on olnud väga pikk. Iga kuu on elektroonilisse keskkonda tulnud erinevad videod ning eraldi on keskendutud just kehalistele ja psühholoogilistele võimetele," kommenteeris Sitsi pikka ettevalmistust. "Tänapäeva käsipallis on pinge suur ning seekord on kohtunikel pidevalt võimalus näiteks psühholoogia eriala inimeselt nõu küsida."

Suurimad võimalused ajalugu teha on turniiril Taanil ja Prantsusmaal, kes mängivad vastavalt E ja D grupis. Taanist saaks võidu korral üks kahest riigist, kes on hoidnud oma käes korraga nii olümpia, maailma kui Euroopa tiitlit (Taanlased tulid 2016 olümpiavõitjaks ja 2019 maailmameistriks). Kusjuures oleks nende võidu korral äsja maailma parimaks käsipalluriks valitud Mikkel Hansenil võimalus kirjutada end ajalukku hoides enda käes kõikide turniiride parima mängija tiitlit. Taanlastele loositi vastasteks Ungari, Island ja Venemaa.