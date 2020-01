Käsipalli EM-finaalturniiril selgusid poolfinalistid

Teises vahegrupis olid seisud viimase päevani võrdsemad. Norra, kes on siiani turniiril ainuke võistkond, kes on alistanud kõik vastased, liikus kindlalt esimese asetusega poolfinaalidesse. Kusjuures norrakate jaoks on tegemist neljanda suurturniiriga järjest, kus jõutakse poolfinaalidesse. Eriti märkimisväärseks teeb selle asjaolu, et enne seda ei olnud nad kunagi nii kaugele jõudnud.

Teisele kohale aga peeti põnevad lahingud, kust lõpuks väljus võitjana Sloveenia. Ungari, kellel oli enne viimast vooru veel võimalus päästa poolfinaalidesse, pidi lõpuks leppima viienda kohaga. Alagrupis lõpetas kolmanda kohaga võistluste suurim üllataja Portugal, kelle jaoks see oli nende parim koht läbi aegade ning selle tulemusega kindlustasid mehed omale ka koha olümpia kvalifikatsioonis. Rootsi lõpetas turniiri kodupubliku kurvastuseks alagrupis neljandal kohal ning viimaseks jäi Island.

"Koolitusel tutvusime paljude erinevate Euroopa käsipalliakadeemiatega. Sarnast süsteemi tahaks ka Eestis näha. Minu meelest ei ole me täielikult ära kasutanud Audentese potentsiaali," vastas Jarno Nurm küsimusele, et mida koolituselt kodumaale kaasa saab võtta. "Holland on näiteks suutnud väikeste muutustega tõsta naiste koondise maailmameistriks ja nüüd olid ka mehed Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Loodetavasti suudame siit saadud kogemuse Eesti käsipalli jaoks ära kasutada."

Väravateviskajate ja resultatiivsete söötude tabelit juhib norrakas Sander Sagosen (vastavalt 51 ja 39), mis tähendab, et mees on olnud osaline pea pooltes oma võistkonna tabamustes. Parima tõrjeprotsendiga väravavaht turniiril on olnud Bosnia ja Hertsegoviina Nebojsa Grahovac, kel on see näitaja 40. Alles jäänud tiimidest on parimat mängu näidanud Hispaania Gonzalo Perez De Vargas (35%). Võistluste tugevaima tabamuse eest on siiani vastutanud Makedoonia Filip Taleski, kelle viske kiiruseks mõõdeti 141 kilomeetrit tunnis.

Poolfinaalid, kus lähevad vastamisi Norra - Horvaatia ja Hispaania - Sloveenia, toimuvad reedel, 24. jaanuaril ning võitjad selgitatakse pühapäeval Stockholmis pea 30-tuhandelise publiku ees.