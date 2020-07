Käsipalli Balti liiga sai uue näo ja sisu

"Otsuse taustal oli mitu põhjust. Baltikumi meeskondadele muutusid pikad reisid nii ajaliselt kui ka majanduslikult raskeks. Mängukalender pani klubid ebavõrdsesse seisu, sest tuli arvestada Euroopa Meistrite liigas osalenud Riihimäe Cocksi ja väga jäiga koduliiga kalendriga Minski SKA-ga," kirjeldas Balti liiga tegevjuht Urmo Sitsi.

"Kolme riigi alaliite koondava BKA peamine eesmärk on arendada Balti regiooni käsipalli. Kui sportliku taseme poolest võib paari tugeva klubi väljajäämine olla sammuks tagasi, siis kandepinna ja üldise arengu huvides teeme uue liigaformaadiga kindlasti sammu edasi," lisas Sitsi.

Septembris algava Balti liiga moodustavad tosin klubi – neli igast riigist. Lisaks mainitud Eesti nelikule mängivad Lätist kaasa Dobele ZRHK Tenax, Riia Celtnieks, Ludza SK Latgols ja HK Ogre ning Leedust osalevad Klaipeda Dragunas, Vilniuse VHC Šviesa, Kaunase Granitas-Karys ja Alytuse Varsa-Stronglasas. Tapaga sarnaselt on Ludza ja Alytuse klubi näol tegu Balti liiga debütandiga.

Kaksteist meeskonda mängivad esmalt kaheringilise põhiturniiri, kusjuures riigisisesed omavahelised mängud lähevad kahte arvestusse – nii Balti liiga kui ka koduse meistriliiga tabelisse. Põhiturniiri kaks paremat saavad otsepääsme finaalnelikusse ning järgmised neli selgitavad ülejäänud kaks poolfinalisti.

"Põnev on uue liigaformaadi juures ka tõsiasi, et kaheksa põhiturniiri paremat kindlustavad koha järgmise hooaja Balti liigas. See tähendab kindlasti kõva võitlust ka tabeli keskel ja tasavägiseid mänge kõigi vastu," hindas Balti liiga nõuandva kogu liige ja Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Kui eelmiste hooaegade eel võis juba arvata, et võitjaks tuleb Riihimäe Cocks või Minski SKA, siis nüüd pole midagi võimalik ennustada. Selge, et on olemas soosikutering, ent 22-mängulisel põhiturniiril võib kõike juhtuda," lisas Musting.

"Turniiril osaleb mitmeid debütante ja uute vastastega on alati põnev kohtuda. Väga tore on, et SK Tapa võtab osa, kuna HC Tallinn otsustas mängida Soome liiga põhiturniiril. Usutavasti tõstab uus formaat käsipalli taset kogu Balti regioonis – seda nii mänguliselt kui ka organisatoorselt," arvas Musting.