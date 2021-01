Käsipalli Balti liiga naaseb Serviti ja Tapa Leedu-reisiga

Serviti läheb nädalavahetusele vastu Balti liiga liidrina, olles kaheksast mängust kogunud 14 punkti. Dobele ZRHK Tenaxil on kümme ja Vilniuse VHC Šviesal üheksa silma. Teistest Eesti klubidest on HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Viljandi HC kaheksa ning Tapa kahe punkti peal.

Nädalavahetus algab laupäeva lõuna paiku Balti liiga tõelise klassikalise vastasseisuga, sest Serviti ja Dragunas on omavahel kohtunud kümneid kordi. Mullusel poolelijäänud hooajal mängiti kolmel puhul ja kõik lahingud võitis Leedu meister. Just nimelt lahingud, sest kolme mängu peale kokku jäi väravate vaheks vaid seitse väravat.

"Sihte on selleks reisiks lausa mitu. Meil on kindlasti vaja saada häid ja võrdseid mänge ning olen kindel, et Leedu klubidega nende koduplatsil sellised ka saame. Kahe nädala pärast on jätkub eurosari ja ainult kahe Eesti meistriliiga mängu pealt sinna minna poleks hea," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Kui mänguplatsilt tahame saada positiivsust, siis naastes sooviksime olla negatiivsed. Seda siis testide mõttes, aga täna saadud negatiivsed testitulemused kinnitavad, et kogu meeskond ja personal on käitunud korralikult. Mängulises võtmes vajab meie rünnak kõvasti parandamist, olime kolmapäeval Raasiku vastu vägagi roostes," lisas Musting.

SK Tapa/N.R. Energy on seni debüüthooajal Balti liigas saanud seitsme kaotuse kõrvale ühe võidu, kui kodusaalis alistati praegune Leedu liiga liider Vilniuse VHC Šviesa. Granitase ja Dragunasega kohtuti hooajaeelsel Alytuse karikaturniiril, kus pooliku koosseisuga mängides mõlemale kaotati.

"Kahjuks tulevad need mängud halval ja keerulisel ajal. Meil on meeskonnas palju töölkäivaid pallureid, keda tööandjad arusaadavalt ei soovi lubada välisriiki. Mina koolijuhina ei saa ka ise kaasa minna ja nii juhendab meeskonda Leedus Aron Jaanis," selgitas Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

"Mängijaid on meil piisavalt, aga loomulikult kvaliteet kannatab, kui kõiki põhimehi kaasa ei saa. Täiskoosseisuga mängides arvan, et meil olnuks Granitas-Karysi vastu omad võimalused, aga Dragunasega läinuks raskeks," hindas Koppelmann.

Balti liiga mängud sel nädalavahetusel:

30.01. 14:00 Klaipeda HC Dragunas – Põlva Serviti

30.01. 18:30 Kaunase Granitas-Karys – SK Tapa/N.R. Energy

31.01. 14:00 Kaunase Granitas-Karys – Põlva Serviti

31.01. 14:00 Klaipeda HC Dragunas – SK Tapa/N.R. Energy