Karjääri taas lõpetanud Risto Lepp asub HC Tallinna peatreeneriks

Viimased kaks hooaega pealinna klubi juhendanud Jüri Lepp alustab uue käsipalliprojektiga Raasikul, kuid jääb HC Tallinna võistkonna juures abitreeneri rolli, kirjutab Käsipall24.ee.

"Mõned nädalad tagasi tuli meile võimalus luua Raasikule esiliiga võistkond. Toetajana tuli sellele projektile taha Raasiku suurettevõte Mistra/Autex Priit Tammega eesotsas ning otsustasime, et Jüri läheb sinna peatreeneriks. Seetõttu jõudsime järeldusele, et parim lahendus on minul HC Tallinna peatreeneri roll kohe üle võtta," sõnas Lepp.

