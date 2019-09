Kalmer Musting eurosarja kordusmängu eel: imedesse peab lootma

Nädal tagasi Lõuna-Sloveenia väikelinnas Ribnicas möödus kohtumine võõrustajate kontrolli all. Vaheajaks juhtis Riko 15:10, aga veel 44. minutil olid Serviti taga vaid 18:21. Sloveenide lõpuspurt oli võimas ja saadi kümneväravaline võit. Resultatiivseimad mõlemas meeskonnas olid vasakääred – põlvalastel Henri Sillaste seitsme ja Rikol Jan Pucelj kaheksa tabamusega.

"Oleme endile selgelt teadvustanud, kus kõrbesime ja miks, loodetavasti suudame selle mängijateni viia. Rünnakul jäi tagaliinis enesekindlusest puudu ning eks seda näita ka tõsiasi, et kõigile märgiti protokolli vaid üks-kaks väravat. Peame palju paremini õnnestuma, kui soovime võita," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Seis on loomulikult keeruline, aga samas ei saa enne öelda, et võimatu, kuniks mäng pole alanud. Üritama peab ja seda teeme meiegi, tuleb haarata initsiatiiv ja ise mängu domineerida. Imedesse peab lootma ja eks see ime oleks, kui suudame seisu enda kasuks pöörata ning edasi pääseda," tunnistas Musting.

Serviti jaoks poleks hoolimata võõrsil peetud avamängu kaotusest kodus edasipääs saavutada esmakordne. Enam kui kümme aastat tagasi tehti seda EHF Cupil koguni kolm aastat järjest. 2006. aastal kaotati Bulgaarias seitsme väravaga Varna HC Lokomotiv Metaleksile, ent võideti kodus 32:22.