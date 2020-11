Kalevi spordihallis näeb ühe õhtuga kaht meistriliigamängu

Omapärase lahenduse tingis Raasiku vallavalitsuse otsus, mis peatab kohalikes spordihoonetes võistluste korraldamise kuni 11. detsembrini. Nii ei saa Raasiku/Mistra ka tavapärases kodusaalis ehk Aruküla spordihoones mängida. Tänavu kõik seitse kohtumist võitnud tiitlikaitsja Servitit võõrustab seni punktita Raasiku/Mistra hoopis pealinnas.

Esmakordselt kohtusid Raasiku ja Serviti septembri lõpul ning siis sai Põlvas kindla 30:17 võidu valitsev Eesti meister. Seejärel on tänavu meistriliigadebüüti tegev meeskond hakanud tõsisemalt vastu mitmele tiimile, nii kaotati Tallinnale viie ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperile vaid kolme väravaga.

"Saame küll kodusaalis treenida, aga mängida nüüd mõnda aega ei tohi. Kahju, et koduväljakueelise kaotasime, aga no õnneks ei pea Põlvasse sõita," muigas Raasiku/Mistra peatreener Jüri Lepp. "Suure tõenäosusega me täit koosseisu kokku ei saa, sest kaitseväest ei lubata poisse välja ja eneseisolatsiooni uudiseid võib ju iga päev oodata."

Ajalooliselt kange konkurendi Kalmer Mustingu vastu minnes Lepp illusioone ei loo. "Vaatasin põlvalaste viimast mängu Viljandi vastu ja nende aktiivne kaitse on võimas. On ikka tükk tegemist nende vastu väravaid saada, aga kõva kogemuse saavad noored kindlasti ja seegi on tähtis," lisas Lepp.

"Olukord on keeruline kõigi jaoks ja tänasel päeval tuleb osata olla hea lappija. Õnneks naasevad Henri Hiiend ja Otto Karl Kont eneseisolatsioonist, nii et minu valikuvõimalused suurenevad. Nädalavahetuse tähtsaid Balti liiga mänge arvestades tuleb koosseisuga targalt varieerida," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Üks hooaja kulminatsioone ehk detsember on ukse uus ja ideaalis peaks ees ootama nii euromängud kui ka karikavõistluste finaalturniir. Koondisest naasnud mängijad peavad aga uuesti vormi koguma, sest vahepealne paus ei tulnud näiteks Alfred Timmole või Mathias Rebasele küll kasuks," tunnistas Musting.

Kolmapäevaõhtuses avamängus lähevad Kalevi spordihallis vastamisi Tallinn ja SK Tapa/N.R. Energy, kel mõlemal tabelis neli punkti, ent pealinlastel on kaks kohtumist varuks. Hooaja esimese vastasseisu võitis üllatavalt kindlalt Tapa, olles kodusaalis parem tulemusega 33:23.

Pärast mitut kaotust Soome meistriliigas naasis Tallinn eelmisel nädalal võitude teele, kui võõrsil alistati Kehra 30:25. Tapal oli enam kui kuuajaline mängupaus, aga pühapäeval võeti tähtis 26:22 võit võõrsil esiliigaliidri Põlva/Arcwoodi üle ning saadi karikavõistluste veerandfinaalis koduseks kordusmänguks neljaväravaline edu.