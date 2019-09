Kaitseväkke siirduv väravakütt: Eesti meistriliiga on tänavu palju ühtlasem

"Meistriliiga tervikuna on tänavu päris ühtlane, ei tundu olevat üht-kaht domineerivat tiimi. Võibolla on isegi kasulik, et meeskondi vähem ja lisaks on mitmes meeskonnas noored vanematele tasemelt järgi jõudnud. Võrdsed kohtumised arendavad kindlasti noori rohkem," kinnitas 19-aastane endine Eesti noortekoondislane.

Drõgin alustas käsipalliga legendaarse Lembit Nelke juures kaheksa-aastasena ning hiljem on treeninud Koksi käe all. "Käisin tegelikult judotrennis, kuid mulle seal eriti ei meeldinud ning läksime parima sõbraga käsipallitrenni vaatama. Peagi olin teksastes platsil ja loopisin palli ning kuna väga meeldis, siis jäingi," kirjeldas Drõgin esimesi samme käsipallis.

Viljandi HC on viimastel aastatel üle elanud suuri muutusi, sest erinevatesse välisklubidesse siirdunute nimekiri on pikk. Täna teenivad leiba välismaal Kristo Voika, Karl Roosna, Karl Toom, Rasmus Ots, Sten Maasalu ja Ott Varik. Et lahkunuid oli teisigi, siis pidid verinoored pallurid vägagi varakult meeste mängu lülituma.

"Algul oli ikka väga keeruline, kui paar-kolm aastat tagasi meistriliigas pidi mängima hakkama. Täna on meil veel nooremad satsis ja pean ütlema, et näiteks Mihkel [Lõpp] ja Sass [Aleksander Pertelson] on sisse elanud palju kiiremini ja paremini kui mina omal ajal," lahkas Drõgin mulkide viimaste aastate noorenduskuuri.

Kevadel Viljandi Gümnaasiumi lõpetanud ja TTÜ-sse astunud Drõgin läheb 1. oktoobril kaitseväkke ja nii nihkub käsipallurielu tagaplaanile. "Loodan mängudele ikka saada, aga pallitreeningutest jään mingiks ajaks eemale. Eks siis tuleb jõusaalis tööd teha. Seda ongi vaja, sest kaitsetöö mulle meeldib ja on ehk isegi mu suurim trump," hindas mullu noormeeste A-klassis parimaks kaitsemängijaks valitud Drõgin.