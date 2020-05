Kaheksa aastat Hannoveris mänginud Mait Patrail peab uue klubi otsima

"Emotsionaalselt on meil raske tunnistada, et me ei saa Maidule teha uut pakkumist, sest me teame, mida ta meie klubi heaks on teinud. Lõpuks ei jäänud meil aga praegust finantsolukorda arvestades muud võimalust," lausus Hannoveri tegevdirektor Eike Korsen klubi kodulehel.

"Olen end nende aastate jooksul Hannoveris väga mugavalt tundnud. See keskkond ning side tiimikaaslaste, fännide ja partneritega on mulle alati õige tundunud," sõnas 32-aastane Patrail. "Me saavutasime koos palju edu, aga klubi toetas mind alati ka rasketel aegadel. Mulle oleks meeldinud klubis jätkata, sest ma olen veendunud, et ma suudan neid veel aidata. Aga ma pean seda otsust aktsepteerima ja edasi vaatama. Olen siit saanud palju sõpru ja jään selle klubiga alatiseks emotsionaalselt seotuks."

Lisaks Patrailile lahkuvad Hannoveri klubist sakslased Timo Kastening ja Joshua Thiele, taanlane Morten Olsen ja hispaanlane Cristian Ugalde.