Jüri Lepp ja Janar Mägi on esiliiga ning oma tiimi esitustega rahul

"Esiliiga tervikuna on väga positiivne – ma ei usu, et kuskil lähiriikides on nii ühtlast ja heatasemelist esiliigat. Igaks kohtumiseks peab tõsiselt valmistuma ja sellised mängud viivadki pallureid arengus edasi. Meistriliigas töötades võis seal vahel päev enne mängu jõutrenni teha ja ikka kindlalt võita, tänavu esiliigas seda lubada ei saa," kinnitas Lepp.

Janar Mägi hindab kõrgelt kogenud meeste panust

Veel üks esiliigameeskond, kes oma kodusaalist küllaltki alistamatu kindluse ehitanud, on sarnaselt esindusmeeskonnale HC Kehra/Primend. Vastaseid võõrustades on kehralased võtnud kuuest mängust viis võitu ning viimane kodune kaotus pärineb oktoobri algusest. Eelmisel nädalal alistati ka esiliigat pikalt juhtinud Põlva Coop tulemusega 28:23.

"Coopi vastu jäin mängupildiga väga rahule. Ja mitte ainult, tervikuna oleme 2020. aastal päris kenasti mänginud. Kindlasti on suur abi olnud väravavahtidest – nii Hannes Hapsalo kui Rainer Seermann on viimastes voorudes suurepäraselt tõrjunud," tunnistas Kehra/Primendi peatreener Janar Mägi.

"Lisaks on olulises rollis kogenud Jaan Kauge ja Indrek Lillsoo. Ärme unusta, et Jaan oli kunagi Eesti koondiseski põhikaitsemängija ning tema kogemused ja juhised noortele tõstavad meie kaitse heale tasemele. Mullu läksid meil mitmed tasavägised mängulõpud just kogemuse puudumise nahka, tänavu juhtub seda vähem," analüüsis Mägi.

"Tabeliseisu ma liiga pingsalt ei vaata, võtame mäng korraga, aga muidugi tahaks veerandfinaali pääseda. Seal on veelgi pingelisemad vastasseisud ja need arendavad noori rohkem. Noored, kes pürgivad meistriliigasse või seal vähe mänguaega saavad, vajavad sellist ülivajalikku kogemust," sõnas esiliigas viiendat kohta hoidva Kehra juhendaja.