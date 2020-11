Jürgen Rooba naasis Prantsusmaal platsile võidukalt

Tee võrku leidis neist 12 ja väravaraame tabas veel kuus teele saadetud palli. Lisaks andis Toom neli resultatiivset söötu ja Armi Pärt tabas koondisekaaslase söödust korra. Varberg sai magusa 30:28 (13:15) võidu ja tõusis kaheksa punkti peale, ent jätkab väljalangemistsoonis.

"Väga raske mäng, meie polnud eriti trenni saanud teha ja soosik Alingsåsil oli vist juba kolmas kohtumine nädala sees. Teadsime, et meil on võimalus ja kasutasime selle ära, saades väga magusa võidu. Kolistasin poste ja ei pannud mitut üks-üks olukorda ära, nii et võinuks vabalt 15-16 kolli visata," kommenteeris Toom hooaja skoorirekordit.

Heas viskehoos oli samal päeval Venemaa kõrgliigas ka Dener Jaanimaa, kes tabas kuus korda ja andis kaks resultatiivset söötu Moskva CSKA 37:29 (19:12) võidumängus Taganrogi Donskie kazaki-JFU üle. Teisipäeval jäi Jaanimaa arvele kolm väravat, kui CSKA kaotas EHF Euroopa liigas võõrsil SC Magdeburgile 30:37 (11:17).

Nagu CSKA, pidas ka Rhein-Neckar Löwen eurosarjas alles avamängu. Mait Patraili koduklubi sõitis külla Taani tipptiimile GOG Håndbold, jättis mitmed põhimehed koju, aga sai siiski 37:32 (19:14) võidu. Puhkust sai ka Patrail, kes reisis küll kaasa, ent vaatas meeskonna võitu pingilt.