Jürgen Rooba liigub Rootsist Prantsusmaale

Siili Palliklubi ja SK Reval-Sport kasvandik, kes Eestis esindas veel HC Chocolate Boysi, HC Viimsi/Tööriistamarketit ja HC Kehrat, alustab viiendat hooaega välisklubis. 2015. aastal liitus Rooba Saksamaa 2. Bundesliga klubiga HSG Nordhorn-Lingen, kust siirdus tunamullu Rootsi. Seal mängis hooaja esiliigas Amo HK eest ning viimati esindas kõrgliigatiimi HIF Karlskronat.

"Mõnes mõttes saigi Prantsusmaale minek alguse Rootsist, sest HIF-iga liitus talvel hispaanlasest mängujuht, kes jagas mulle peamiselt Prantsusmaal ja Hispaanias tegutseva argentiinlasest agendi kontakti. Temal oli koheselt Cavigali variant pakkuda ja asjad läksid liikuma juba jaanuaris," kirjeldas Rooba ülemineku taustalugu.

Cavigal Nice on 1943. aastal kolme klubi ühinemisel tekkinud suur spordiklubi, mille käsipallivõistkond mängis 1990-ndate lõpus kaks hooaega kohalikus meistriliigaski. Siis meeskond likvideeriti ning madalamate sarjade kaudu tõusti uuesti esiliigasse ehk Proligue'i mullu. Tänavu saadi 14 tiimi konkurentsis kümnes koht.

"Proligue's on kohustuslik, et meeskonnas oleks kümme professionaalset pallurit. Mullegi uudne reegel, aga loomulikult kasulik, sest nii sain minagi täisprofilepingu. Laual oli ka teisi variante ja pakkumisi, aga otsustasin uue riigi ja liiga kasuks. Mänguaega lubati kõvasti ja et paremääred on seal üldiselt parimad snaiprid olnud, siis peaks söötu korralikult saama," sõnas Rooba.