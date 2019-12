Jõulude ajal saalis rassinud Patrail: praegu ei taha palli nähagi

Teisel jõulupühal kohtus Hannover-Burgdorf kodusaalis TVB Stuttgartiga ning sai kindla 32:19 (13:8) võidu. Eesti koondise vasaksisemine viskas ühe värava ja andis kolm resultatiivset söötu. Pühapäeval lõpetati aasta 32:32 (15:16) viigiga võõrsil TSV GWD Mindeni vastu.

Patrail: tabelit vaadates kurta ei saa

Kohtumine oli tasavägine ja viimast veerandtundi alustas Hannover 24:28 kaotusseisus, ent Patraili väravaga algas tagasitulek ning lõpuks saadi viigipunkt. Numbriliselt tegi eestlane hooaja parima mängu, saades kirja neli tabamust ja kuus väravani viinud söötu.

"Kahtlemata oli see hooaja väsitavaim mäng ja rohkem vaatasime tabloole, et millal see ükskord lõpeb. Kümne päevaga pidasime neli kohtumist, trenni tegime ka jõululaupäeval ja esimesel pühal ning suur väsimus istus sees," tunnistas Patrail.

"Sain viimastes mängudes palju mänguaega, sest Morten Olsenil ja Fabian Böhmil polnud kõige parem päev ning Alfred Jönsson jäi eemale. Kaitses mängisin eelmisel nädalal mõlemad mängud täisajaga ja rünnakulgi tuli rohkem vastutust," selgitas hooaja esimese poolega 29 väravat ja 27 resultatiivset söötu kirja saanud Patrail.