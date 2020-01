Janar Mägi Hispaania triumfist käsipalli EM-il: otsustavaks sai sõna "meeskond"

"Pronksikohtumises võttis Norra teenitult oma. Kvaliteedivahe on tänasel päeval lihtsalt liiga suur. Poolfinaalide järel oli see mõlemale võistkonnale nii mentaalselt, kui füüsiliselt väga raske katsumus, " ütles HC Kehra mängija. "Portugali aeg on veel ees. Nende tulevik paistab helge. Julgen ennustada neile lähima nelja aasta jooksul tiitlivõistluste medalit."

Finaal algas sündmusele kohaselt üksteist kompides ning väga passiivselt. Horvaatia võttis alguses meeletu fännide kaasaelamise toel väikse edu, kuid Hispaania kosus ja turniiri parima väravavahi Gonzalo Perez De Vargase hiilgetõrjete abiga võeti poolajaks üheväravaline edu. Teist perioodi ilmestas suur tehniliste vigade arv ning ilmselgelt paistis välja, et mehed olid pikast turniirist väsinud. Lõpuks suutsid siiski hispaanlased pikema pingi ja kogemuste abil üksikud olukorrad paremini lahendada ning mehed võtsid tulemusega 22:20 oma teise järjestikkuse Euroopa meistri tiitli.

"Finaalis (ja kogu turniiril) sai otsustavaks sõna "meeskond". Hispaanial on hetkel maailma kõige ühtlasem tiim, kus igale positsioonile on mitu võrdväärset meest. Nende treener, Jordi Ribeira jagas võistluste ajal koormust võrdselt ning seetõttu oli tema võistkonna jalad pisut värskemad," lisas Mägi finaali kohta. "Ühe kulla riputaks sel turniiril Horvaatia fännide kaela, kes vaatamata toimumiskohale olid vaieldamatult parimad ja kõige lärmakamad kaasaelajad.