Eesi käsipallikoondis ei ole nii pehmest puust midagi. 2022. aasta EM-i üleminekumängude eel kõlanud jutud, et Luksemburg on tegelikult päris kõva meeskond, olid kohatud. Kui Eesti saab kokku parimad pojad ning mäng on kirglik ja hingestatud, pole Luksemburg meie masti sats.