HC Tallinna ridades debüteeris Euroopa tippklubide huviorbiidis olnud islandlane

17-aastaselt oli Laxdal Islandi noortekoondistega saavutanud palju. Muuseas oli mees rahvusvahelise turniiri parim skoori tegija, jõudis Euroopa ja maailmameistrivõistluste finaalturniirile ning selline edu äratas huvi nii mõneski maailma tippklubis. "Ma treenisin kaks korda Euroopa tippklubi Füsche Berliniga. Kuid viimane pakkumine, mis mulle sealt tehti oli, et mängiksin ühe aasta nende noortetiimiga ning pärast seda oleks mul võimalus liituda ka esindusklubiga. Sel hetkel vesteldes nende treeneri, ühe maailma parima juhendaja, Dagur Sigurdssoniga, otsustasin jätkata oma karjääri siiski Islandil. Dagur ütles mulle ausalt, et sul on kasulikum olla niiöelda suur kala väikses vees, " kommenteeris Dadi pakkumist maailma tipust. "Sellele järgnes aeg, kus ma sain oma kätte maailmarekordi vigastustes (naerab - toim.). Enamus järgmisest neljast aastast veetsin ma mänge kõrvalt vaadates ning pidevalt häiris mingi probleem. Võib vist öelda, et selle tõttu jäi ka minu lagi saavutamata."

Hetkel veab 25-aastane mees oma firmat ning on juba aasta aega Eestis elanud ning otsustas ka palli taas kätte võtta. "Ma sain Risto numbri läbi sõbra, kui otsisin kohta, kus Eestis saaks käsipalli mängida. Mulle väga meeldis HC Tallinna filosoofia ning nüüd otsustasin ka nende särgi mängudes selga tõmmata. Eesti liiga taseme kohta on minul veel liiga vara arvamust avaldada, kuid selge on see, et siin on mängustiil erinev sellest, millega ma olen harjunud, " selgitas mees oma otsust liituda pealinna klubiga ning kirjeldas Eesti liiga taset. "Ehk Islandil oli mäng kohati struktureeritum, kui me ei saanud kiirrünnakut, siis me võisime kohati lausa minut aega rünnakus veeta. Eesti liiga on kindlasti agressiivsem, kui see, millega mina harjunud olen."

"Minu kogemused on mind õpetanud mitte liiga pikalt ette vaatama. Ma sean endale pigem lühiajalisi eesmärke ja ülesandeid. Võtan ühe mängu korraga. Enim ootan HC Tallinnaga Balti liigas osalemist ja selle taseme kogemist. Lisaks tahaks võimalikult palju ära teha karikavõistluste finaalturniiril," vastas Gautason oma eesmärkide kohta.

"Ma tõesti naudin Eestis elamist. Nüüd, kus olen siin olnud juba aasta aega ning asun vanalinnas, meeldib mulle nautida teie riigi head toitu ning käia palju väljas söömas. Loomulikult on islandlase jaoks siin suhteliselt odav elada. Mulle meeldib Eesti selline rahulik õhkkond. Islandil on kõik kuidagi stressis ja inimestel on koguaeg kuhugi kiire. Eestlased tunduvad mulle olevat rahulikumad, " muljetas Dadi oma siin veedetud ajast.