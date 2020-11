HC Tallinna peatreener: Soome liigaga liitumine oli väga õige otsus

Laupäeval võõrustati Kalevi Spordihallis Soome liiga liidrit Helsinki Dickenit. Vastased haarasid ohjad kohe mängu algusest ning HC Tallinnat enam lähedale ei lastud. Lõpptulemuseks jäi 19:41 (12:19). Eestlaste resultatiivseim oli Markus Oliver Mädo viie tabamusega ning põhjanaabrite poolt hiilgas äsja oma riigi koondise eest häid sooritusi näidanud pommitaja Max Granlund 11 väravaga.

Pühapäevast mängu alustas HC Tallinn paremini ning 20. minutil olid tablool veel viiginumbrid. Seejärel jäädi kaitses hätta HIFK-i rünnakute pidurdamisega ning lõpuks võeti vastu 29:38 kaotus. Eestlaste resultatiivseim oli Andrei Vakhnovich kaheksa tabamusega.

“Kohtumise algus ei olnud meie poolt hea, kuid seejärel kogusime end ning näitasime juba paremat minekut. Esimene mäng väljaspool Soomet oli meie võistkonnale tähtis ning hea, et saime kaks punkti kätte. Tahaksin kiita HC Tallinna võistkonda hea võitluse eest,” ütles põhjanaabrite poolel 11 väravat visanud Vladimit Knopinski.

“Vaatamata nelja koondislase puudumisele pidime need mängud ära pidama, kuna suure tõenäosusega poleks enam kalendris nende mängimisele aega leidnud ning need oleks üldse ära jäänud, kuna mängime kaasa vaid jaanuari lõpuni kestva põhiturniiri. November ja detsember võivad meile väga tihedad tulla nii ära jäänud kohtumiste kui ka eurosarja tõttu ning jaanuaris on lisaks koondisenädalale niigi neli Soome liiga mängu," sõnas HC Tallinna peatreener Risto Lepp.

"Käesolev hooaeg on läinud läbi raskuste ning õiget hoogu pole me üles saanudki. Soome liigaga liitumine oli arengu jaoks väga õige otsus. Esiteks on piirid pidevalt lahti olnud erinevalt Baltikumist ning teiseks oleme saanud omal nahal tunda, kuidas soomlaste käsipall on teinud viimase kümne aastaga uskumatult kõva sammu edasi. Tipud on läinud ikka väga heaks ja ülejäänud seltskond kõvasti juurde pannud ning ühtlustunud. Meie nõrgad kohad on välja tulnud ning töötame innukalt edasi. Kaotuste pärast nukrutsemine ei käi klubi mõttemaailmaga kokku ning oleme tänulikud heade õppetundide eest, kuna näen nüüd veel rohkem arenguruumi nii treeneritetiimil kui mängijate arendamisel. Soome klubide kiirustest, mängijate tehnikast ning õigete otsuste tegemistest on meil palju õppida. Meele teeb rõõmsaks, et uued leegionärid on kenasti sisse sulanud ning kui ka koondislased liituvad, siis kindlasti läheb pilt rõõmsamaks,” lisas Lepp.