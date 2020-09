HC Tallinna mängija Robin Oberg siirdus Rootsi liigasse

"Soovisin võtta oma arengus järgmise sammu ning Rootsi tundus selle jaoks õige koht olevat. Seal riigis on juba traditsiooniks saanud Eesti mängijate arendamine ning rääkisin ka pikalt koondisekaaslase, Hendrik Varuliga, Stockholmist ja AIK võistkonnast," ütles Põlvas üles kasvanud, kuid viimased kolm hooaega HC Tallinnas pallinud Oberg. "Võistkonna tase, pealinn ning siinne mängutempo on mulle juba sügava mulje jätnud."

Stockholmi AIK käsipalliosakond loodi 1943. aastal ning 1951. aastal võideti Rootsi meistritiitel. Enne eelmise hooaja järsku lõppu paiknes klubi esiliigas 14 võistkonna seas kümnendal kohal olles teeninud 26 kohtumisega 24 punkti. Juba 11. septembril peab Oberg võistkonna eest esimese mängu.

"Meil on hea meel, et läbi HC Tallinna on esimene mängija end tugevasse välisklubisse murdnud. Robin kuulus ka juba Eesti koondisesse ning kuigi see käik meid sel aastal nõrgestab, on meil siiski suur rõõm, et 25-aastane mees end välismaal proovile panna saab," sõnas HC Tallinna peatreener Risto Lepp. "Täname Robinit kolme aasta eest, mis ta meile panustas.