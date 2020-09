HC Tallinn teeb debüüdi Soome meeste meistriliigas septembri lõpus

Esmaspäeval peeti Helsinkis Soome meeste meistriliiga ehk SM-liiga pressikonverents. Kaheksast meeskonnast koosnevast liigast võtavad osa lisaks HC Tallinnale ka Riihimäki Cocks, Helsinki Dicken, Karjaa BK-46, Helsinki IFK, Grankulla IFK, Siuntio IF ja Turu AIFK. HC Tallinn osaleb vaid põhiturniiril, kuna kahe riigi meistrivõistlustel medalitele mängida ei ole võimalik.

"Meil on väga hea meel, et saame osaleda ka SM-liigas. Soovime meestele pidevalt uusi väljakutseid esitada. Viimastel aastatel on Soome liiga teinud kõva arenguhüppe nii taseme kui ka pealtvaatajate osas. Cocks, BK-46 kui ka Dicken on näidanud väga head kvaliteeti nii kodus kui eurosarjades. Ootame põnevusega hooaja algust ning läheme igas mängus kõva võitlust andma," lausus HC Tallinna peatreener Risto Lepp.

HC Tallinn mängib kõikide võistkondadega põhihooaja raames korra võõrsil ning korra koduses Sõle Spordikeskuses. Jaanuari lõpuni kestva põhiturniiri avamängus sõidab HC Tallinn septembri lõpus külla Turu AIFK meeskonnale.