HC Tallinn täienes Eesti käsipallikoondise raudvara võrra

Pika karjääri jooksul nii kahekordseks Eesti kui Soome meistriks tulnud Aleksejev mängis aastaid Šveitsis, kus võitis meistrivõistlustel hõbeda ja pronksi ning lisaks jõudis hooajal 2011/12 HC Kriens-Luzerniga EHF Cupil veerandfinaali. Lisaks on kogenud puurilukk mänginud veel Saksamaal ja Islandil.

"Vaatamata sellele, et mängupraktika põhimõtteliselt viimase kahe aasta jooksul puudub, olen siiski pidevalt elanud profisportlase elu," ütles viimati 2018. aasta detsembris Islandil ametlikus mängus osalenud Aleksejev klubi pressiteate vahendusel.

"Eelmise hooaja eel oli mul pakkumisi ka Kreeka ja Itaalia liigadest, kuid lõpuks siiski kaubaks ei läinud ning siis tuli juba koroona peale," kommenteeris puurilukk. "Kuigi ka Eestis olid teised klubid minu teenetest huvitatud, otsustasin siiski Tallinna kasuks, kuna mu elu on Tallinnas ning pealinna sats on täis noori ja potentsiaalikaid mehi."

"Riihimäe Cocksi vastu mängides sain õnneks kinnitust tundele, et olen veel võimeline postide vahel seisma ning ketse veel varna riputada ei tahaks. See kohtumine oli nagu Ameerika mäed, alustasin väga hästi, siis tuli väike mõõn sisse, kuid lõpuks sain siiski väga tugeva vastase vastu rahuldavalt hakkama," rääkis endine koondislane nädalavahetusel toimunud debüüdist Soome liigas.

"Eks minu isiklik eesmärk on ikka oma vormi pidevalt parandada ja Tallinna noori väravavahte oma kogemuste ja teadmistega aidata," ütles Aleksejev uue hooaja ootuste kohta. "Tiimis on meil potentsiaali kõvasti, eks me siis kevadel näeme, millised tulemused on."

HC Tallinn osaleb sel aastal lisaks Eesti meistrisarjale ka Soome liigas ning eurosarjas. Aleksejevit võib näha platsile jooksmas juba neljapäeval, kui HC Tallinn kohtub Kalevi Spordihallis kell 19 Viljandi HC võistkonnaga.