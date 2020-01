HC Tallinn täiendas ridu pikalt Soomes pallinud endise koondislasega

"Minul on Sten meeles juba väiksest poisist peale, kui ta pidevalt Floras (praegune Kristiine Spordihall - toim.) palli taga ajas. Tema rahvusvahelised kogemused tulevad kindlasti meie noorele võistkonnale suureks kasuks. Toomla on meile hetkel eriti vajalik täiendus, kuna esmaspäeval põlve vigastanud Enrico Antoni saatus on veel lahtine," sõnas HC Tallinna peatreener värske täienduse kohta. "Sten võib mängida nii sisemise, kui ääremängija positsiooni ning meil vedas, et ta just hetkel vabaagendiks sai. Mulle meeldib Toomla juures ka mõnus huumor, mis teeb temast meeskonna sisekliima jaoks kihvti mehe."

