HC Tallinn peab mõlemad eurosarja kohtumised koduplatsil

HC Tallinn alustab Euroopas teist hooaega. Mullu mängiti samuti Challenge Cupi sarjas ning kaotati napilt mõlemad võõrsil peetud kohtumised Kosovo klubile KH Kastrioti. Pealinlased on käesolevat hooaega alustanud kahe eriilmelise kohtumisega. Esmalt jäädi ootamatult alla SK Tapale 20:21 ja siis näidati head esitust viimase viie aasta Eesti meistri Serviti vastu, kes alistati 27:22.

“Tänavu peame eurosarjas kaks mängu Tallinnas, kuna saavutasime Leedu võistkonnaga selles osas kokkuleppe. Esiteks olid Kaunases saaliprobleemid, mille tõttu ei oleks nad niikuinii kodusaalis võistelda saanud, teiseks saime meie koostööpartneri Ibis Tallinn Centeri kaudu Azuolase majutada tasuta,” kommenteeris HC Tallinna peatreener Risto Lepp. “Viimaseks ei pidanud me eraldi kompensatsiooni leedukatele maksma, mis teeb meile kodus mängimise soodsamaks, kui oleks olnud välismaale minemine. Kuna võistkonnad on võrdsed, siis on hea, et me ei pea vastase väljakul kohtumist pidama. Leedus on alati raske mängida.”

Eelmisel hooajal Leedu liiga põhiturniiri neljanda kohaga, kuid veerandfinaalis Alytuse Strongglassile kaotanud Kaunase võistkond alustas käesoleva aasta riigi meistrivõistlusi 33:29 võiduga Vilniuse üle. “Me tegime palju asju õigesti, väravavaht tegi hea kohtumise ning suutsime vastaste joonemängu takistada,” ütles üheksa väravat visanud Arminas Stankunas mängu järel Leedu Käsipalliliidule. “Me hindame hooaja esimest kohtumist kõrgelt.”

Kaks mängu peetakse Sõle Spordikeskuses 12. ja 13. oktoobril.