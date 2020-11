HC Tallinn palkas kaheks kuuks Valgevenest vasakukäelise tagamängija

Oma karjääri jooksul Iisraelis, Hispaanias, Ungaris, Türgis, Poolas ja Valgevenes mänginud ekskoondislast nägi Eesti väljakutel ka kaks hooaega tagasi, kui Vaknovitš kandis HC Kehra Horizon/Pulp&Paperi värve. "Kehra aega meenutan positiivse emotsiooniga. Mäletan hästi, et tähtsamad mängud olid meil alati Tallinna ja Põlva vastu. Tänavu on sellesse nimekirja tõusnud ka Viljandi ja Tapa," rääkis 2018/2019 hooajal Kehra eest 25 mänguga 83 väravat visanud valgevenelane.

"Koroonaviiruse leviku tõttu olin Poolas karantiinis ning sel ajal olime Ristoga (Lepp, HC Tallinna peatreener - toim.) ühenduses. Pärast lühikest testperioodi Eesti pealinnas jõudsimegi kokkuleppele," kommenteeris Turtšenko liitumise tagamaid. "Klubis on kõik professionaalselt korraldatud ning mind üllatas kui modernselt ja hästi siin kõik lahendatud on. Risto ambitsioonid on väga suured ning olen õnnelik, et ma selle tiimiga liituda sain."

"Meil on veel tiimina pikk maa minna, peame oma koostööd veel palju parandama, sest võistkonnas on palju uusi mängijaid," ütles leegionär esimese mängu kohta Tallinna särgis.

"Meil on väga hea meel, et oleme kümnekonna päeva jooksul löönud käed kolme kogenud ja tugeva taustaga mängijaga (väravavaht Marius Aleksejev, paremäär Dmytro Turtšenko ja paremsisemine Andrei Vaknovitš). Kuna see hooaeg on eriline ning keegi ei tea kaua meil võimalus oma lemmikalaga tegeleda, siis võtsime teadlikult komplekteerimisega väga tagasihoidliku joone. Ka tulemused on seda peegeldanud. Kuna leidsime hiljuti uue toetaja, siis saime vasakukäelise tagamängija Andrei endale palgata, kuid seda esialgu vaid detsembri lõpuni. Juhul kui leiame vahendeid võimalikelt toetajatelt juurde, siis me sooviks temaga jätkata hooaja lõpuni. Esmased muljed kolmest uuest mängijast on väga professionaalsed, kuigi selge, et nad vajavad veel sissesulamisaega. Mul on tõeliselt heameel selle üle, et trennis on tänu sellele tekkinud tugev võistkonnasisene konkurents igale kohale," lausus Tallinna peatreener Risto Lepp.

Tallinn osaleb sel aastal lisaks Eesti meistrisarjale ka Soome liigas ning eurosarjas. Järgmine kord võib kõiki uusi täiendusi platsile jooksmas näha 11. novembril, kui vastase väljakul minnakse vastamisi HC Kehra/Horizon Pulp&Paperiga.