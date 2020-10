HC Tallinn ei suutnud Soome meistriliigas võiduarvet avada

Eesti koondislase Ott Variku koduklubi Siuntio vastu võitsid tallinlased 157 peatvaataja ees poolaja 14:13, kuid pidid tunnistama soomlaste 25:26 paremust. Mikk Pinnonen ja neli karistusviset realiseerinud Markus-Oliver Mädo viskasid eestlaste resultatiivseimatena 6 tabamust. Siuntiolaste poolel olid edukaimad skoorijad makedoonlased- joonemängija Filip Churlevski arvele jäi 7 väravat ning Makedoonia koondises 2018. aasta EM-finaalturniirilgi käinud mängujuht Igor Trajkovski lisas 6 tabamust.

"Laupäeval Siuntio vastu tegutsesime avapoolajal korralikult, kuid teise poolaja alguses tegime ise kiirustatud lahendusi ning andsime poolajaks võidetud initsiatiivi ära. Samuti ei saa olla rahul realiseerimisega, kuigi kohad olid suhteliselt kenasti välja mängitud.Siuntio on üllatavalt tugev meeskond, kus väga hea tasemega makedoonlased pluss Varik ja asjalikud soomlased. Siuntio vääris võitu”, lausus Tallinna peatreener Risto Lepp.

Pühapäeval jäi Tallinn juba esimesel poolajal kodumeeskonna Karjaa BK-46 vastu 211 pealtvaata ees koguni 16:24 taha. Teisel poolajal lisasid mõlemad meeskonnad 16 väravat ning BK-46 jättis võidu koju 40:32. Võitjate edukaim oli 8 väravaga 34-aastane mängujuht Jac Karlsson, kes mängis edukalt kümmekond aastat Taani meistriliigas ning eelmisel hooajal kodukohta naases. Eestlaste parim oli Markus-Oliver Mädo 9 väravaga, Mikk Pinnonen lisas 8 ning Kaspar Lees 7 väravat.

“Täna oli Karjaa vastu avapoolajal näha, et 9 päeva jooksul peetav viies mäng on meestega oma teinud töö teinud ning jäime kohe vastaste kiirpealetungi alla, vaatamata sellele, et olime nende jooksuvõimsusest teadlikud. Avapoolaeg oli paras katastrooof – 24 väravast said vastased pooled kiirrünnakutest. Vaatamata sellele, et võitlesime lõpuni ning teine poolaeg oli korralik mäng, oli mäng siiski avapoolajaga tehtud. Samuti näitas meile vastaste fantastiline mängujuht Jac Karlsson, kuidas kaitse tuleb lahti harutada. Positiivse poole pealt peab olema rahul, et meil ükski mees viimase aja ulmelise koormuse juures vigastada ei saanud ning saame nüüd 10 mänguvaba päevaga kosuda, taastumisele ning treenimisele keskenduda. Igal juhul olen väga rahul, et mehed saavad mängida uute, tehniliste ning kiirete meeskondade vastu Soome liigas. Mängud tugevate vastastega arendavad”, lausus Risto Lepp.