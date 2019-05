HC Tallinn alistas Kehra ja jõudis esmakordselt finaali

Suur vahe püsis 15. minutini, mil Sergei Glinka tegi seisuks 9:3. Siis algas kehralaste spurt ja nelja järjestikuse tabamuse abil vähendati vahe kahele väravale, 9:7. Sergio-Silver Kreegimaa kiirrünnakust tuli 19. minutil 10:8, aga siis oli jälle Tallinna kord ning neli minutit hiljem oli vahe uuesti kuus – 14:8.

Poolaja lõpul õnnestus Kehral jälle rünnak tööle saada, kui lisaks Leesile hakkas suurepäraselt tabama David Mamporia, kelle värava järel mindi puhkama seisul 17:14. Teise pooltunni avataktid möödusid kordamööda väravaid visates, Andrei Vahnovitš tõi 35. minutil tabloole numbrid 18:16.

Ikka ja jälle jäi Kehra hätta Priskuse ülemängimisega, kes tegi vahepeal kolm tõrjet järjest. Pidurdamatusse hoogu sattus Laast, oma osa lisasid Glinka ja Rauno Aus ning Laastu viske järel juhtis Tallinn 43. minutil 23:17. Mamporia kaks tabamust vähendasid veel vahe neljale, kuid lähemale ei saanud Kehra kuidagi.

Peatreener Kaupo Liiva asendas rünnakul väravavahi seitsmenda platsimängijaga, ent abi polnud sellestki käigust. Kodumeeskond hakkas eest libisema, üheksa minutit enne lõppu tegi Glinka seisuks juba 30:21. Viimastel minutitel sai Kehra küll vahet vähendatud, aga Tallinn võitis 31:27 ning jõudis esmakordselt klubi ajaloos finaali.

Üleplatsimehena viskas Laast võitjate kasuks üheksa, Glinka lisas kuus, Aus viis ja Robin Oberg neli väravat. Alles teist korda sel kümnendil finaalmängust eemale jääva Kehra poolel tabas Lees kaheksa, Mamporia seitse ning Vahnovitš, Indrek Normak ja Dmõtro Jankovski kolm korda.

"Täna tahtsime vahepeal asja ise põnevaks teha, võinuks ju varem ära otsustada," muigas värske finalisti peatreener Jüri Lepp. "Aga kokkuvõttes pole midagi öelda – minek on praegu ikka päris hea. Kohati on endalgi nauditav kõrvalt vaadata. Meeskond on heas vormis, kui ühel ei lähe, võtad järgmise mehe ehk siis võrdseid vahetusi on päris korralikult."

Lepp kinnitas, et seeriavõidu peamine võti oli kaitsetegevus: "Nuriseda ei saa suurt millegi üle, aga kaitse oli kõigis mängudes väga hea! Eks vastased ole tuttavad ka, ilmselt oskasime nende lahendusi osavalt ette aimata. Armis Priskus tegi muidugi väravasuul võimsad etteasted, eriti just teises ja kolmandas kohtumises."

Pettunud Kehra peatreener Kaupo Liiva tunnistas, et meeskonna ühtsus jättis soovida. "Igas mängus oli nagu mingi nupp platsilt puudu – olgu siis kaitse või rünnak või väravavahid. Terviklikku meeskonnamängu toimima ei saanudki. Olime hooaja esimese poole heas hoos, aga nagu kõik teavad, peab tippvormis olema kevadel ja meil jääb hetkel midagi vajaka," lisas Liiva.