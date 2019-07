HC Kehra läheb uuele hooajale vastu uue peatreeneriga

HC Kehra presidendi Priit Pajuse sõnul otsustati Raudsepale uuest hooajast senisest rohkem vastutust anda. "HC Kehral on kõik eeldused, et olla Eesti parim. Kuna tiitlivõistluste tulemused seda ei kinnitanud, saime üheskoos aru, et peame midagi muutma ja suunama vastutuse ühele inimesele. Soovime näha arengut, mis kulmineeruks nauditavate mängudega play-offides," ütles Pajus klubi pressiteate vahendusel.

Pajus rõhutas, et nii käsipalliklubi HC Kehra meeskond, juhatus, HC Kehra fännklubi kui ka Kehra käsipallikogukond tänavad Kaupo Liivat tema senise panuse eest esindusmeeskonna treenerina. Kaupo jätkab uuest hooajast HC Kehra ühe suurema prioriteedi ehk järelkasvu projektidega.

HC Kehra uus peatreener Mart Raudsepp ütles, et ootab meeskonnaga töötamist väga. "Olen väga tänulik Kehra käsipalliklubile mulle antud võimaluse eest. Minu suurim eesmärk on panna meeskond ühiselt ja hingestatult mängima," ütles Raudsepp.

Raudsepp on mänginud kõikides HC Kehra noortesüsteemi astmetes. Kehrast suundus ta gümnaasiumiõpinguteks Audentese Spordikooli käsipalli osakonda, mida juhendas ka HC Kehra pikaaegne peatreener Jüri Lepp. Lepa juhitud HC Kehras tegi Raudsepp debüüdi ka esindusmeeskonnas. Peale mängijakarjääri lõppu alustas ta 2014. aastal teekonda treenerina ja on tänaseks edukalt juhendanud mitmeid noortevõistkondi ning esiliiga võistkonda.

Uue peatreeneriga kaasnevad muudatused ka meeskonna koosseisus. Raudsepp on alustanud mängijatega läbirääkimisi. Eesmärk on meeskond komplekteerida augusti alguseks.