HC Kehra käsipallur siirdub Rootsi: oli aeg karjääris järgmine samm teha

Kaks hooaega Eestis pallinud Läti koondise mängija näitas tänavu koondise eest Euroopa meistrivõistlustel head minekut ning sellega teenis mitmete välisklubide tähelepanu, kirjutab Käsipall24.ee.

“Kui tahan käsipallurin kasvada, siis nüüd on aeg oma karjääris järgmine samm teha. Seetõttu otsustasin rootslaste pakkumise vastu võtta,” ütles 20-aastane Strazdinš.

“Eestis veedetud aastad andsid mulle nii palju, et seda kõike on isegi raske sõnadesse panna. Meil olid paremad ja kehvemad ajad, kuid selle vältel püsisime alati ühtsete ja tugevatena. Kui ma alguses Kehrasse saabusin, olin noore mehena närvis, et kuidas mind tiimi vastu võetakse, kuid siinsed inimesed olid nii sõbralikud, et sobitumine käis kiirelt,” rääkis tänavu meistriliigas 14 mänguga 62 väravat visanud ning ka Käsipall24.ee All-Star tiimi valitud mees Eesti ajast.

