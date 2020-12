FOTOD | Serviti võttis eurosarjas võimsa võidu, Tallinn jäi alla Ystadile

Risto Lepp: hoolimata kaotusest on meeleolu hea

Meie teine samas eurosarjas osalev tiim, spordiklubi Tallase meeskond HC Tallinn mängib mõlemad kolmanda ringi kohtumised võõrsil Rootsi tippklubi Ystads IF-i vastu. Laupäeval algas kohtumine kurjakuulutavalt – esimesed kaheksa pealinlaste viset teed väravasse ei leidnud ning norralane Lasse Balstad viis Ystadi 6:0 juhtima.

Kulus aega täpselt üheksa minutit, enne kui Tallinn läbi Dmõtro Turtšenko skoori avas. Aga kui kraan lahti keerati, siis hakkas väravaid voolama. Järjest tabasid viis erinevat pallurit ning 13. minutil tõi vaheltlõike järel värava visanud Mikk Pinnonen tabloole 6:6 viigiseisu. Sarnase hooga Ystad enam eest ei spurtinud, aga poolajavileks juhiti ikkagi 15:9.

Teise pooltunni algul Tallinn nii kaua nullil polnud, ent väravaid lisandus siiski visalt. Vastaste peatreener kasutas julgelt ka noori mängumehi, kel vanust 18-19 aastat, kuid skoori kasvatasid nemadki. 45. minutil tuli Albin Bromani viskest Ystadi suurim edu ehk 28:15, ent Tallinn pani seejärel üheksaks minutiks värava lukku.

Kaotusest see ei päästnud, aga vahe saadi alla kümne värava ning Ystad võitis 30:21. Pinnonen ja Kaspar Lees viskasid Tallinna kasuks kuus väravat, Turtšenko, Markus Viitkar ja Marek Karu lisasid kaks. Kahekordse Rootsi meistri resultatiivseim oli norralane Balstad viie tabamusega.

"Algul ei saanud kuidagi krambist üle, vastasid lahendasid olukordi väga hästi. Võtsin aja maha ja ei jäänud palju puudu, et saanuks 7:6 juhtimagi. See oli vastasele korralik äratuskell. Saime palju viskele, aga Ystadi blokk ja väravavahid olid tasemel. Üldiselt hoidsime oma mängujoonisest kinni, rumalaid vigu ei teinud ja hoolimata kaotusest on meeleolu meeskonnas täitsa hea," kommenteeris Tallinna peatreener Risto Lepp.