FOTOD | Omaette klassist Põlva Serviti jätkas Eesti liigat kindla võiduga

Tänavused varasemad vastasseisud peeti kahel puhul karikasarjas ning korra ka meistrivõistluste arvestusse läinud Balti liiga mängus. Pikemalt tagasi vaadates oli Servitil mulkide vastu juba 11-mänguline võiduseeria. Viimati maitses Viljandi võidurõõmu 2018. aasta veebruari viimasel päeval, mil kodusaalis 24:23 paremad oldi.

Pühapäeval alustas Serviti kohe võimsalt ja sai kolme minutiga 3:0 edu. Volodimir Maslak skooris küll kahel korral võõrustajate heaks, ent Andris Celminš tegi seitsmendal minutil seisuks 6:2 ning peatreener Marko Koks võttis esimest korda mõtlemisaja. Põgusalt see aitas ja 12. minutil oli vahe endiselt neli väravat, 8:4.

Viljandi oli aga rünnakul suurtes raskustes põlvalaste agressiivse kaitsega ja lisaks tegi suurepärast tõrjetööd Eston Varuski vigastuspausi ajal heasse vormi tõusnud Christofer Viilop. Mulgid jäid kümneks minutiks väravata, Servitil hakkas hästi tabama Tõnis Kase ja viimase viskest tuli 20. minutil 12:4.

Mihkel Lõpp ja Hendrik Koks suutsid kodumeeskonna poolel seisu veidigi viisakamana hoida, aga vaheajale mindi Serviti juhtimisel 14:7. Teise pooltunni algul põgenes tänavu koduses liigas vaid võite tunnistav tiitlikaitsja lõplikult eest. 35. minutil tabas Mathias Rebane seisuks 17:8.

Vahepeal visati väravaid ainult kiirrünnakutest. Kuigi Rasmus Ots mulkide väravasuul peatas Alfred Timmo üks-üks olukorra kahel korral järjest, siis Anatoli Tšezlov kasvatas vahe kiirrünnaku järel kahekohalise numbrini ning Kase täpse viske järel tuli 46. minutil 23:11.

Viljandi noorusliku meeskonna mängust puudus tavapärane teravus ja emotsioon ning lähemale enam ei saadudki. Serviti võttis kindla 28:16 võidu. Tänavu nii Läti meister Dobele ZRHK Tenaxit kui ka HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit ja Tallinnat võitnud Viljandi polnud sel hooajal veel kordagi alla 20 värava visanud.

Võitjate poolel olid täpsemad Kase viie ning Tšezlov ja Ülljo Pihus nelja väravaga. Kaotajatel tabas Koks viis, Mikk Varik neli ja Maslak kolm korda.

Serviti jätkab täisedu 14 punktiga tabeliliidrina, Viljandil ja Kehral on kaheksa ning SK Tapa/N.R. Energyl ja Tallinnal neli silma. Raasiku/Mistra on seni punktita, aga nii neil kui ka Tallinnal on kaks kohtumist varuks.