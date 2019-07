FOTOD | Naiskäsipallurite napp võistlusriietus tekitas paksu pahandust

Tulemustest enam tõmbas võistluste ajal ning ka järel tähelepanu naismängijate võistlusvorm. Kui mehed mängisid umbes põlvedeni ulatuvates lühikestes pükstes ja keha katvas pluusis, siis naistel olid seljas sisuliselt ainult bikiinid.

Kõige suurem poleemika läks lahti Norras, kus naiste napp riietus oli inimeste hinnangul liialt seksikas ning tõmbas ebavajalikku tähelepanu naismängijate kehakumerustele.

Norra ajaleht Aftenposten uuris Euroopa Käsipalliliidult, kas neil on edaspidi plaanis rannakäsipallurite riietuse osas muudatusi vastu võtta ning said vastuseks, et riietusreeglid lähevad tõesti ümbervaatamisele.

Naiste seas teenisid lõpuks pronksmedali hollandlased, kes alistasid 2:0 Horvaatia. Meeste seas teenis pronksi Ungari, kes oli 2:0 parem Venemaast.

Ungari naiskäsipallurid. Foto: HANDOUT, Reuters/Scanpix