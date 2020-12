FOTOD | Kehra peatreener tõelisest trillerist: meil oli tahtmist rohkem

Serviti juhtis avapoolaja järel 14:11. Veel 47. minutil juhtis Serviti 21:17. Kehra ei andnud aga alla ja enne lõppu tuli Vladislav Naumenko viskest viik 22:22. Kordamööda visati väravaid lõpuvileni, 24:24 viigi tõi kolm sekundit enne sireeni tabloole David Mamporia. Seega ei pääsenudki Kehra kordagi normaalaja jooksul juhtima. Karistusvisked suutsid aga külalised juba enda kasuks kallutada.

"Raske mäng oli. Esimese poolaja kaotad kolmega, mängu jooksul kordagi juhtima ei läinud. Päris raske on niimoodi kaotusseisust tulla," rääkis Kehra peatreener Mart Raudsepp kohtumise järel Delfile. Peatreener kiitis ühtlasi Mamporiat, kes oli noore mängija kohta tõeline liider. "Teisel poolajal panime kaitses kõvasti ja saime ka Põlva poolkiirrünnakud kätte, mis on nende põhitrump. Lõpus olid karistusvisked juba 50-50."

Karistusviseteni viinud viigivärav tuli alles kolm sekundit enne lõpusireeni. Mida karistusvisete eel mängijatele rääkisid? "Meil oli emotsionaalselt lihtsam peale minna. Midagi erilist ei rääkinud, ütlesin, et võtke rahulikult ja mis seal ikka, oleme juba kõva mängu teinud."

"Meil oli emotsioon parem, meeskond töötas ühtsena," lisas Raudsepp. "Põlval polnud duhhi nii palju, meil oli seda ja tahtmist täna rohkem."

Kehra pani seega tänavusele kalendriaastale ilusa punkti. Kuidas aga senise hooajaga rahule võib jääda? "Üsna üle kivide ja kändude on läinud. Palju vigastusi on olnud, polegi ammu saanud mängida nii, et kõik on rivis nagu täna. Meistrivõistlustega ei saa päris rahule jääda, mõned punktid on jäänud võtmata," sõnas Raudsepp, kelle klubi hoiab Eesti meistriliigas Põlva Serviti ja HC Viljandi järel kolmandat kohta.