Final Fouri poolfinaalides näeb Tallinn – Kehra paari ja Põlva-derbit

"Põhimõtteliselt ei ole vahet, kellega poolfinaalis mängida. Tegemist on karikavõistlustega ja maksab ainult võit. See omakorda tähendab, et kui tahad võita, tuleb kuskil faasis ka tugevatest vastastest jagu saada," kommenteerisid loosi kui ühest suust Tallinna ja Kehra peatreenerid Risto Lepp ja Mart Raudsepp.

"Mida rohkem tugevaid mänge, seda parem meeskonna ja mängijate arengule," lisas Lepp. HC Tallinn võitis klubiajaloo esimese trofee just mullu Põlvas, alistades karikasarja finaalturniiril Viljandi HC ja Serviti. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper on kümnekordne Eesti karikavõitja, viimati triumfeeriti 2015. aastal.

Teise poolfinaali puhul toimub mulluste karikavõistluste kordus, sest ka siis olid kaks Põlva meeskonda poolfinaalis vastamisi. 11-kordne karikavõitja Serviti sai esiliigavalitsejast Põlva/Arcwoodist toona jagu tulemusega 31:21. Serviti kaotas päev hiljem finaalis HC Tallinnale ning Arcwood üllatas pronksimängus Viljandit.

Eesti karikavõistluste finaalturniir Põlvas, Mesikäpa hallis:

7.12. 17:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – HC Tallinn

19:00 Põlva/Arcwood – Põlva Serviti

8.12. 16:00 Pronksimäng

18:00 Finaal